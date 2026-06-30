'ସେ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ...', ଗୌରବଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଚାହାଁନ୍ତି ଛାଡପତ୍ର ? କାରଣ କହିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା
'ଲକ୍ ଅପ୍' ଶୋ’ରେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଛାଡପତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 11:08 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2 ର ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ, ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ତାଙ୍କ ଅଭିନେତା ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡପତ୍ର ନେବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାଶ ଗୌରବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏପରି ବିବରଣୀ ସେୟାର କରୁଥିଲେ । ଶୋ’ର ତୃତୀୟ ଏପିସୋଡ୍ରେ, ଆକାଂଶା ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏବଂ ସୁଫି ମୋତିୱାଲାଙ୍କ ସହିତ ଛାଡପତ୍ର ପଛର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
She’s thousands time better from her husband. She is entertaining, at the same time she knows how to answer and tackle the situation. In love with her 🐇@AkankshaGKhanna #lockupp2 #akankshachamola pic.twitter.com/CiTC5Fnlfk— woomaaniyaa (@woomaaniyaa) June 29, 2026
ଆକାଂକ୍ଷା ଗୌରବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ ?
ଆକାଂକ୍ଷା କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମାନସିକତାରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ କେବେବି ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଧାରଣା ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେବି ଚାପି ଦେଇ ନଥିଲି । ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ଥିଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା; ତଥାପି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ସହିତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।"
'୯୯% ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କାରଣ...'
ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, "ଏବେ, ସେ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୋର ଏଥିପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ; ମୁଁ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି - ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମର ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ କରିପାରିବେ । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି । ୯୯% ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରିବାର ଚାହାଁନ୍ତି । ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।"
ଆକାଂକ୍ଷା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସନ୍ତାନମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଗୌରବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି; ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୧୫' ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା 'ସନ୍ତୋଷୀ ମା', 'ୟେ ହୈ ଆଶିକି', ଏବଂ 'କ୍ରାଇମ ପେଟ୍ରୋଲ' ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ୨୦୧୬ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଅଡିସନ୍ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଗୌରବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୧୬ରେ ଗୌରବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାନପୁରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ବିଗ୍ ବସ୍' ସମୟରେ, ଗୌରବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନ ପାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ - ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ କଠୋର ଆଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ସହାନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ