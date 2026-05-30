ଆରପାରିରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମା' ମୋହିନୀ ମଣି, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । କମଲ ହାସନ, ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 12:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ଅଭିନେତା ତଥା ରେସର ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣି ଶନିବାର ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி. மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தி அறிந்து வருத்தமடைந்தேன்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 30, 2026
அன்புத் தாயை இழந்து தவிக்கும் அஜித்குமாருக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் எனது மனமார்ந்த ஆறுதல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋହିନୀ ମଣି ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ବାପା ପି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ପିଏସ୍ ମଣି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇର ପାଲାଭକ୍କାମରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନ୍ତିମ ରୀତିନୀତି କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅଜିତ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
அன்புச் சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து வேதனையடைந்தேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) May 30, 2026
உயிர்கொடுத்து, தான் உயரங்கள் தொட்டதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்ட அன்னையினை இழந்து வாடும் திரு. அஜித்குமார் அவர்களைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை.
அன்னையுடனான…
ବିଜେପି ନେତା କେ ଅନନାମାଲାଇ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା କମଲ ହାସନ ଏକ୍ସରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଜିତକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋଗିନି ମଣିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଅଜିତକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ।''
ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ସଭାପତି ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଜିତକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଅଜିତକୁମାରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖି । ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଜିତକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।"
ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2025 ମସିହାରେ ଭିଡାମାୟାର୍ଚି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମନ୍ଦ ଉଗଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅଜିତ କୁମାର ରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ ରେସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବି କାର୍ ରେସିଂରେ ବାଜି ମାରିଲେ ଅଜିତ କୁମାର, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ
ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ, 180 ବେଗରେ ଚଳାଉଥିଲେ ଗାଡି
ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଯାଏଁ.. ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ