ଆରପାରିରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମା' ମୋହିନୀ ମଣି, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । କମଲ ହାସନ, ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

AJITH KUMAR MOTHER PASSES AWAY
Published : May 30, 2026 at 12:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ଅଭିନେତା ତଥା ରେସର ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣି ଶନିବାର ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋହିନୀ ମଣି ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ବାପା ପି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ପିଏସ୍ ମଣି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇର ପାଲାଭକ୍କାମରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନ୍ତିମ ରୀତିନୀତି କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅଜିତ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି ନେତା କେ ଅନନାମାଲାଇ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା କମଲ ହାସନ ଏକ୍ସରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଜିତକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋଗିନି ମଣିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଅଜିତକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ।''

ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ସଭାପତି ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଜିତକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ମୋହିନୀ ମଣିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଅଜିତକୁମାରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖି । ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଜିତକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।"

ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2025 ମସିହାରେ ଭିଡାମାୟାର୍ଚି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମନ୍ଦ ଉଗଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅଜିତ କୁମାର ରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ ରେସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

