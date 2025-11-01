ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅଜିତ କୁମାର, କହିଲେ 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ'
ବିଜୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଶଂସକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମାବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ମାମଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଜିତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କିରବା ସହ ବିଜୟ କେବଳ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଆଜି ଏହି ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି (ବିଜୟ) କେବଳ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଆଜି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏକ ସମାଜ ହୋଇଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ । ଏସବୁର ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଅଭିନେତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ । ସେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶଂସକମାନେ, ଉତ୍ସବ ନାମରେ, ଫୋଟକା ଫୁଟାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚିରି ଦିଅନ୍ତି । ଏସବୁର ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ତୁଳନା କରି ଅଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ''କାହିଁକି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଚରଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଘଟେ । ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ନା ? ଏହା କେବଳ ଥିଏଟରରେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ? ଏହା କେବଳ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ? ତେବେ, କ'ଣ ହୁଏ ? ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ, ଏହା ଚାହୁଁନାହୁଁ । ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଭେଲୁସମିପୁରମରେ ଘଟିଥିବା କରୁର ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାମିଲନାଡୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜହାମ (TVK) ପାର୍ଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଜୟ ରବିବାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଭିନେତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
