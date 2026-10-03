ମନ ଜିତିଲା 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 60 କୋଟି କଲା ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଓପନର୍ ଫିଲ୍ମ
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି;ଦୃଢ଼ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 60 କୋଟି ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 10:29 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଶେଷ ଭାଗ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଦମଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ବମ୍ପର ଓପନିଂ (ଆରମ୍ଭ) କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 60 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' - ପ୍ରଥମ ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର୍ ସାକନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 66.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ 80.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ (gross) ଆୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 15,759ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ସକାଳର ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ଏହା ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 60% ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି (occupancy) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନେକ ଟାୟାର୍-୨ (tier-2) ଏବଂ ଟାୟାର୍-୩ (tier-3) ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ହାର ଅଧିକ ରହିଥିଲା ।
ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଏହାର ଥିଏଟର ରିଲିଜର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ ପ୍ରାୟ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ଅନେକ ବଡ଼ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ର ଓପନିଂ ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ସର୍ବବୃହତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓପନିଂ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ବର୍ଡର ୨' ଏବଂ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାର୍ କରିଯାଇଛି । 'ବୁକ୍ମାଇଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହାର ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ ୭୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା; ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ୨୦୨୩ରେ 'ପଠାନ୍' ର ଓପନିଂ ସମୟରେ ଏହି ହାର ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ ୬୮,୦୦୦ ଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ୍' ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ଆୟର ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି; ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଓପନିଂ (ଆରମ୍ଭ) ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ବିଷୟରେ
ଅଭିଷେକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍'ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଭୂମିକାରେ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତବୁ, ଶ୍ରିୟା ସରନ୍, ଇଶିତା ଦତ୍ତ, ମୃଣାଳ ଯାଧବ ଏବଂ ରଜତ କପୁର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜ୍ କଳାକାର ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମିଲ୍ କିୟାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ପରଭେଜ୍ ଶେଖ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଜୈନ, ଅଜିତ୍ ଅନ୍ଧାରେ, କୁମାର ମଙ୍ଗତ୍ ପାଠକ ଓ ଅଭିଷେକ ପାଠକ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟାଲମ୍ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ।