ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି ଅଜୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ ? ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟ 18 କୋଟି ପାର୍ !
ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଦୃଶ୍ୟମ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ 18 କୋଟି ପାର୍ କଲା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ।
Published : September 30, 2026 at 3:28 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଥ୍ରୀଲର ସସପେନ୍ସରେ ଭରପୂର ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ’ । ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି ଅଜୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା 18.39 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି ।
ଦୃଶ୍ୟମ 3 ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ:
ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଓପନିଂ ଡେ ପାଇଁ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର) ପାଇଁ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ୍ 6.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମ୍ -2ର ( 5.09 କୋଟି) ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ରେକର୍ଡକୁ ଟପି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ତେବେ ଏପରି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଜାରି ରହିଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିପାରେ ।
ଦୃଶ୍ୟମ-3 କରିବ କି ରେକର୍ଡ ?
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟମ୍ 2 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଦୃଶ୍ୟମ -3 25ରୁ 30 କୋଟି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଲ୍ମଟି ପଠାନକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ ।
ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ ବିଷୟରେ...
‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ’ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ବିଜୟ ସଲଗାଁଓକର୍ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତବ୍ବୁ, ଶ୍ରୀୟା ସରଣ, ରଜତ, କପୁର, ଇଶିତା ଦତ୍ତ, ମୃଣାଳ ଯାଦବ, କମଲେଶ ସାବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଜୟଦୀପ ଅହଲାବତ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଓ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅଭିଷେକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ’ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହାକି ମାଲାୟାଲମ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଇଜ୍ ତୃତୀୟ ଭାଗଠୁ ଅଲଗା ରହିବ । ଆସନ୍ତା 2ରେ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସିନେମା ଭଳି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ନା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ତାହା ଅକ୍ଟୋବର 2 କହିବ ।