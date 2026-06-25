ETV Bharat / entertainment

'ପଠାନ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଚୌହାନ ଆସୁଛି...' ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ଟିଜର ଆଉଟ୍

ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଜୟ ଦେବଗାନଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଟିଜର ଆଉଟ୍ ।

ajay devgn announced new film chauhaan teaser out
ajay devgn announced new film chauhaan teaser out (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧମାଲ 4' ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା । ଜୁନ୍ 25, ଆଜି ନିର୍ମାତା ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନାନନ୍ଦ ଏଲ୍ ରାୟଙ୍କ ସହ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଓ କେବେ ରିଲିଜ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭେରୁ ଦେବଗାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମର ନାମ ହେଉଛି 'ଚୌହାନ' । ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଚୌହାନ ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଭେରୁ ଦେବଗାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ, ଆମେ ଆମର OG ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବଡ ପରଦାରେ ତିଆରି ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନରେ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ । ଅକ୍ଟୋବର 1, 2027 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ । ଭେରୁ ଜୀ, ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମାକୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏବଂ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।''

ଭିଡିଓଟି ପଥର ପେଲ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏକ ବଡ଼ ସୈନିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ପଥର ପେଲଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଗଣିତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବ ନାହିଁ । ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ 'ଜମ୍ମା ଚୁମା ଦେ ଦେ' ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଭିନୟ କରେ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ସହିତ ଭିଡିଓ ଶେଷ ହୁଏ - 75 ବର୍ଷ ପରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ପାଥାନ୍ସ 'ଚୌହାନ' ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହ ।

'ଚୌହାନ' ମାଧ୍ୟମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ପୁଣିଥରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋଙ୍କ ଅବତାରରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 'ଚୌହାନ' ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଆନନ୍ଦ ଏଲ ରାୟ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର 1, 2027 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଧମାଲ 4'କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଇଦରେ ନୁହଁ ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, 'ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନ' ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ କରିବେ ଧମାକା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AJAY DEVGN
VEERU DEVGAN BIRTH ANNIVERSARY
ଚୌହାନ ଟିଜର
ଅଜୟ ଦେବଗନ
CHAUHAAN TEASER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.