ETV Bharat / entertainment

ଅଡୁଆରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ'; କାଶ୍ମୀରରେ ବିରୋଧ, ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ' ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ । ଟିଜର ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବଢିଛି ଅଡୁଆ । ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ ।

ajay devgans film chauhaan controversy
ajay devgans film chauhaan controversy (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ନୀରଜ ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ସହ ଏକ ଟିଜର ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଟିଜରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଳାପ - "ପଠାନମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚୌହାନ ଆସୁଛନ୍ତି" - ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି କାଶ୍ମୀରରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ସଂଳାପ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ "ପଠାନ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ 'ଚୌହାନ' ଟିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନୀରଜ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚୌହାନ'ରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ପାଇଁ 'ଚୌହାନ' ବଂଶର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ରାଜପୁତ ଇତିହାସ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ । ଚୌହାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ରାଜପୁତ ଇତିହାସର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ବିବାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ । ଆଦର୍ଶ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ରାଜପୁତ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ।"

ପରିଷଦ ଆହୁରି ଆବେଦନ କରି କହିଛି, "ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଭାଜନକାରୀ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ରାଜପୁତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଐତିହାସିକ ଜଟିଳତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

କାହିଁକି ବିବାଦ ?

ବିବାଦ ଟିଜରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସଂଳାପ - "ପଠାନମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚୌହାନ ଆସୁଛନ୍ତି" - ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ କାଶ୍ମୀରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ ସହ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଫିଲ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାଶ୍ମୀରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କାଶ୍ମୀରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି 2016 ର ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ । 2022 ରେ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ଥାଲ୍ମୋଲୋଜି' ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକରୁ ଆଖିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା 777 ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଘାତକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଖିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ବଢିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:'ପଠାନ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଚୌହାନ ଆସୁଛି...' ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ଟିଜର ଆଉଟ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AJAY DEVGANS FILM CONTROVERSY
CHAUHAAN
ଅଜୟ ଦେବଗନ
ଚୌହାନ ବିବାଦ
CHAUHAAN CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.