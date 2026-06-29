ଅଡୁଆରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ'; କାଶ୍ମୀରରେ ବିରୋଧ, ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ
ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ' ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ । ଟିଜର ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବଢିଛି ଅଡୁଆ । ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ନୀରଜ ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଚୌହାନ' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ସହ ଏକ ଟିଜର ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଟିଜରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଳାପ - "ପଠାନମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚୌହାନ ଆସୁଛନ୍ତି" - ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି କାଶ୍ମୀରରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ସଂଳାପ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ "ପଠାନ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ 'ଚୌହାନ' ଟିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
We strongly condemn the attempt by Neeraj Yadav and Ajay Devgn's upcoming film Chauhaan to appropriate the Chauhan clan name for contemporary communal politics.— Kshatriya Parishad (@kshatriya_org) June 29, 2026
Rajput history is not a political prop. The legacy of the Chauhans belongs to Rajput history , not to electoral… pic.twitter.com/nDRRKoikv4
କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଷଦ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନୀରଜ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚୌହାନ'ରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ପାଇଁ 'ଚୌହାନ' ବଂଶର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ରାଜପୁତ ଇତିହାସ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ । ଚୌହାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ରାଜପୁତ ଇତିହାସର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ବିବାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ । ଆଦର୍ଶ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ରାଜପୁତ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ।"
This trash of a compilation is a propaganda that has put Goblean propaganda to shame.— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) June 27, 2026
It is full of content that can incite violence in Kashmir. Mocking children and young prople who lost their eyesight, some even their life, and opening up old scars of their families is… https://t.co/ndaxkNMOxR
ପରିଷଦ ଆହୁରି ଆବେଦନ କରି କହିଛି, "ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଭାଜନକାରୀ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ରାଜପୁତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଐତିହାସିକ ଜଟିଳତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
As a #Kashmiri, I say this with conviction: enough is enough.— Wajahat Farooq Bhat (@Wajahatfarooqbt) June 26, 2026
For decades, we buried our loved ones, lived through bomb blasts, gunfire, curfews, fear, and uncertainty. There was nothing glamorous, heroic, or entertaining about that reality. It destroyed families, stole… https://t.co/e7702tZDFf
କାହିଁକି ବିବାଦ ?
ବିବାଦ ଟିଜରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସଂଳାପ - "ପଠାନମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚୌହାନ ଆସୁଛନ୍ତି" - ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ କାଶ୍ମୀରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ ସହ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଫିଲ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାଶ୍ମୀରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କାଶ୍ମୀରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି 2016 ର ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ । 2022 ରେ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ଥାଲ୍ମୋଲୋଜି' ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକରୁ ଆଖିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା 777 ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଘାତକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଖିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ବଢିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ