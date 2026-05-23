କାନ୍ସ 2026: ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ନା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କାନ୍ସରେ କାହାର ଲୁକ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ କାନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ 24 ବର୍ଷଧରି ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଲୁକ ନେଇ ଏବେ ବିତର୍କ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 1:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2026 ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ବଲିଉଡ ସୁନ୍ଦରୀମାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଉଭୟ ଡିଭାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ।

କାନ୍ସ 2026 ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଆଲିଆଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ସାହସ କରନାହିଁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଆଲିଆଙ୍କ ବୟସର ଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ।" ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ।" ବିପରୀତରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏହି ଲୁକ୍ ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ।"

ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ଫଟୋରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।" କିଛି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନା? ଏହା ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ; ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଲିଆ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଏହି ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ଆଲିଆ

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ଏକ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ଗାଉନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ମେ 12 ତାରିଖରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଲିଆ ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ବ୍ଲୁ ଗାଉନରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ପାପାରାଜିଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏକ ପିଙ୍କ୍ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲାଲ ସାଟିନ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ସମାନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମା-ଝିଅଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ସେଟରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭେରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି; ସେ ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଡ୍ରେପ୍ ପୋଷାକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଝଲସୁଛି ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ କେପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ରହିଛି।

ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଦେବଦାସ' ଏବଂ 'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କରଣ ଜୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଲିଆ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ।"

କାନ୍ସରେ 'ଦେବଦାସ' ପ୍ରିମିୟର ସହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ 2002 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଦେବଦାସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସହ-ଅଭିନେତା, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଲୁକ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ଏକ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏକ କଳା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

