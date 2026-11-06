ଦିୱାଲୀ ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ଅଭିଷେକ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସିଲେ ନଜର
ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦୀପାବଳି ପାର୍ଟିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦୀପାବଳି ପାର୍ଟିରେ ବଲିଉଡର ଅନେକ ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି । ଉଭୟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ପୋଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ ସେରୱାନି ସହ ଦେଶୀ ଲୁକ୍ରେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ମନୀଷଙ୍କ ଦୀପାବଳି ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ତଥା ବାହାରେ ଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିବାହକୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ 'ଢାଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ୍ କେ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେଟ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୭ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ 'କୁଛ୍ ନା କହୋ', 'ଉମରାଓ ଜାନ୍', 'ଗୁରୁ' ଏବଂ 'ଧୁମ୍ ୨' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ।
ବଲିଉଡ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା । ତେବେ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏକ 'ରୋକା' ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା ।
'ଫିଲ୍ମଫେୟାର' ସହ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ନିଜେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ଯେ 'ରୋକା' ନାମକ କୌଣସି ରୀତିନୀତି ଅଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲି । ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ, 'ଆମେ ଆସୁଛୁ' ।" ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ତରବର ହୋଇ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଗରୁ ହିଁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ସାରିଛୁ—ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ।" ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ହେ ଭଗବାନ ।"
ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ, ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା, ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଅଭୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଓବରୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଣି ରତ୍ନମଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୋନ୍ନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍: ୨' ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ।