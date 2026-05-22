ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା AICWA, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ AICWA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

Published : May 22, 2026 at 7:38 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) । ଗୁରୁବାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି AICWA ।

ଚିଠିରେ, AICWA ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଜୁନିଅର କଳାକାର, କଳାକାର ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ସଂଘ କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।ଫଳରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କମ ମାନବଶକ୍ତି, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଦରମା ଅଧାରୁ କମ୍ ସହିତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ହଜାର ହଜାର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କଳାକାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୁବକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ।" ଆସୋସିଏସନ୍ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାକୁ ଉଜାଗର କରି AICWA କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ସଙ୍କଟ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ, ଯାତ୍ରା, ଉପକରଣ ପରିବହନ, ସେଟ୍ ପରିଚାଳନା, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ପ୍ରସାରକ, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଥିଏଟର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

AICWA ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିପାରେ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ ଶ୍ରମିକ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଜୁନିଅର୍ କଳାକାର, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦରମା ଅଧାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୋଜନା ସମୟସୂଚୀର ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ।"

ଏଣୁ ସଂଘ ଆବେଦନ କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଜୁନିଅର୍ କଳାକାର ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ମଜୁରୀ ଏବଂ ଦରମା ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । AICWA ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଚଳିତ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ସୁଟିଂ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ସଂଘ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଶ୍ରମିକ-ଅନୁକୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରସାରକ, ଥିଏଟର ମାଲିକ, ବିତରକ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏଆଇସିଡବ୍ଲୁଏ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଶ୍ରମିକ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, କନିଷ୍ଠ କଳାକାର, କଳାକାର ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।''

