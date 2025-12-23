28ବର୍ଷରେ ବଲିଉଡରେ ମାରିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ସହ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ କି ?
ଏହି ଅଭିନେତା ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ଯିଏ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରୁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ବନିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ରସ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ସ ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଭଣଜା ଅମନ ଦେବଗନ ଏବଂ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଝିଅ ରାଶା ଥଡାନି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ନାମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର କଜିନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ବଲିଉଡରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ 28ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ସେ କିଏ ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅକୁହା କଥା...
କିଏ ସେହି ଅଭିନେତା ?
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର, ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କେହି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ନଥିଲେ । ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ଶୀଘ୍ର କବଜା କରି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ସୁପରଷ୍ଟାର କରିଦେଇଥିଲା । ଆମେ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ସୈୟାରା' ଫିଲ୍ମରୁ 'କ୍ରିସ କପୁର' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଅହାନ୍ ପାଣ୍ଡେ ୧୮ ଜୁଲାଇରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ସୈୟାରା' ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାୟିକା ଥିଲେ ଅନିତା ପଡ୍ଡା । ବଲିଉଡର ଏହି ନୂତନ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ସୈୟାରା' ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୫୮୧ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା
ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୧୯୯୭ରେ ଚଙ୍କି ଏବଂ ଡିନ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆହାନଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଟନେସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ । ଆହାନଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆଲାନା ପାଣ୍ଡେ, ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇମଫ୍ଳୁଏନ୍ସର । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନରେ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦାଦା ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଲିଉଡ୍ ସହ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଆହାନ ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଓବେରୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସିନେମାଟିକ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିନେତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ
ଆହାନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବଲିଉଡରେ ପ୍ରବେଶ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଯେତେ ମନେ ହେଉଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣର ସୂତ୍ର ଶିଖିଥିଲେ । ସେ 2016 ରେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସୈୟାରା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 2 ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆହାନ ପରଦା ପଛରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଫିଫ୍ଟି ଏବଂ ଜଲିଉଡ୍ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଆହାନ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦିତା ମହତାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ।
କିପରି ପାଇଲେ ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ?
ଆହାନ୍ ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସୈୟାରା" ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ଆହାନ୍ କିଛି ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆହାନ୍ ମୋହିତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୀଥ ପାଡ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆହାନ୍ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୋହିତ ମଧ୍ୟ ଆହାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ଲୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଡିସନ୍ ପରେ, ମୋହିତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?
ଫିଲ୍ମ 'ସୈୟାରା'ର ଘୋଷଣା ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ମେ ୩୦ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆହାନ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ରକଷ୍ଟାର୍ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, 'ସୈୟାରା'ର ଟ୍ରେଲର ଜୁଲାଇ ୮ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ ରୂପା ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଥିଲା । 'ସୈୟାରା' ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ନରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 'ଆହାନ୍' ଏବଂ 'ଅନୀତ୍'ଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପିଢ଼ି ସହ ଏତେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପିଢ଼ିର ଥିଏଟରରେ କାନ୍ଦିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ବଲିଉଡକୁ 'ଆହାନ୍ ପାଣ୍ଡେ'ରେ ଏକ ଚମକଦାର ନୂତନ ତାରକା ଦେଇଥିଲା । IMDb ଅନୁଯାୟୀ, 'ସୈୟାରା' ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ଶୀର୍ଷ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ ।
