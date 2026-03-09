ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଉତ୍ସବରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ? ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ।
Published : March 9, 2026 at 1:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ, ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା । କେତେକ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ମଜା ନେଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେକ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ବିଜୟର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ?
Hardik Pandya with his girlfriend Mahieka Sharma and Ishan Kishan with his girlfriend Aditi Hundia having fun on the field pic.twitter.com/BGruZkdT3n— Dharm (@dhram00) March 9, 2026
ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ଆଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ନାଚୁଥିଲେ । ଆଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଗର୍ଲ ।
A thread how Team India T20 World Cup 2026 champions celebrate the glorious Victory with their family & love once, Watch Full.— CricPal (@AnupPalAgt) March 9, 2026
1. Ishan Kishan with his GF Aditi Hundia, now Ishan Kishan officially announced it in his Instagram post. pic.twitter.com/BPa0kJFgfc
ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ କିଏ?
ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ମଡେଲ ଏବଂ ୨୦୧୭ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୨୦୧୮ରେ ମିସ୍ ଡିଭା ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ । ଅଦିତି ଜୟପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ କଲେଜରୁ ବିବିଏ ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଜନେସ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ସେ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ କୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ୟାଶନ୍ ଲେବଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଓ ତାଙ୍କର 3,00,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ରହିଛି ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ?
୨୦୧୯ ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ଈଶାନ ଏବଂ ଅଦିତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଦିତି ବାରମ୍ବାର ଈଶାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଆଦିତି ନିଜେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା । ଆଦିତି ଈଶାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବଡ଼ । ଈଶାନଙ୍କୁ ୨୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଦିତିଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଆଦିତି ଜଣେ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ । ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ