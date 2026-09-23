ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ସ୍ପେଶାଲ୍ ଶୋ; ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ନାନିଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନାନି ଅଭିନୀତ 'ଦି ପାରାଡାଇଜ୍' ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 3:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନାନି ଅଭିନୀତ 'ଦି ପାରାଡାଇଜ୍' । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ସ୍ପେଶାଲ୍ ଶୋ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଅଭିନେତା ନାନିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରଟିସି ଏକ୍ସ ରୋଡ୍ସ ଠାରେ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରିମିୟରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ । ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅନୁରୋଧର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ; କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 'ପୁଷ୍ପା' (Pushpa) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ।
We appreciate your respect for safety guidelines, @NameisNani, and your commitment for the film directed by our talented young Telangana director, @odela_srikanth.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) September 23, 2026
To ensure seamless crowd management and public safety, please submit an official application to the designated… https://t.co/w8NAZOBzsd
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ମନ୍ତ୍ରୀ କୋମାଟିରେଡ୍ଡୀ ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସର୍ବଦା ସିନେମା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରଟିସି ଏକ୍ସ ରୋଡ୍ସକୁ ବାଛିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୋ ପାଇଁ ସିନେମା କହିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବୁଝାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରି ଏହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର 'ଆରଟିସି ଏକ୍ସ ରୋଡ୍ସ' (RTC X Roads) ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।"
ନାନି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ତୋଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କରିବାରେ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ ।" ସେ କର୍ତ୍ତକ୍ଷପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରାଯିବ । 'ସାରିପୋଧା ସନିବାରମ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମାନି ଚଳିବୁ; ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନାନିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ଅନୁରୋଧର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ସେ ଏହି ଗସ୍ତରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
ତଥାପି, ଏହି ଅନୁରୋଧ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଠାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ପାଲଟିସାରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, 'ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରେବତୀ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଭିଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଥିଏଟର, ଆୟୋଜକ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିମିୟର ଆୟୋଜିତ ହେବ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋ’କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାନି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କାହାଣୀ ୧୯୮୦ ଦଶକର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 'ଦସରା' ପରେ ନାନି ଏବଂ ଓଡେଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗ ଅଟେ ।