'ହୋମବାଉଣ୍ଡ'ରେ ଇଶାନଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ; ଫିଲ୍ମରୁ କଟାଗଲା ସିନ୍, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଓସ୍କାର-ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଏହି ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶେଷ କଟ୍ ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ କିଏ ? ଖୁଲାସା କଲେ ଇଶାନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 4:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର, ବିଶାଲ ଜେଠୱା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' 98ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2026ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗରେ ଫିଲ୍ମକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର, ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମ୍ପାଦନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିନ୍ କାଟିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଖୁଲାସା ବି-ଟାଉନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ।
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋମବାଉଣ୍ଡରୁ ପଡିଲେ ବାଦ୍
ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଈଶାନ କହିଛନ୍ତି, "ହୋମବାଉଣ୍ଡ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରିମ୍ ଶେଖଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା । ସେ ମହମ୍ମଦ ସୋଏବଙ୍କ ସାଥୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ହଟାଯାଇଥିଲା ତାହା ବି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରିମ୍ ଶେଖଙ୍କ ଭୂମିକା କାହିଁକି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ?
ରିମ୍ ଶେଖଙ୍କ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଏଡିଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଈଶାନ କହିଥିଲେ ଯେ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ମୂଳତଃ 3-3.30 ଘଣ୍ଟାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ, ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଛୋଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ରନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଈଶାନ କହିଥିଲେ, "ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଏକ ଗୀତ ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ । ରିମ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଲି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।"
ରିମ୍ ଶେଖ୍ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ତୁଝସେ ହୈ ରାବତା ଏବଂ ତେରେ ଇଶ୍କ ମେ ଘାୟଲ୍ ଭଳି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭାସ୍ୱତୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଟେକ୍ନୋ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ସେ ଅମଜାଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଲ୍ ମକାଇରେ ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ହୋମବାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସାମ୍ବାଦିକ ବଶରତ ପୀରଙ୍କ "ଟେକିଙ୍ଗ ଅମୃତ ହୋମ (A Friendship, a Pandemic, and a Death Beside the Highway)" ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ।
