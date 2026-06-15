ETV Bharat / entertainment

ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପରେ ଅବସର ନେଲେ କି ପ୍ରୀତମ ? ପୋଷ୍ଟ ବଢାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ପୋଷ୍ଟରେ 'ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା'କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ।

PRITAM RETIREMENT BUZZ
PRITAM RETIREMENT BUZZ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ଗାୟକ ପ୍ରୀତମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଆଲୋଚନା ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ନେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଆସିଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତମ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ "ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା"କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅବସର ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

ତାଙ୍କର 55ତମ ଜନ୍ମଦିନ (ଜୁନ୍ 14) ରେ, ପ୍ରୀତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବ୍ଲାକ-ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହ ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥଗିତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବସର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିରତି ନେଇପାରନ୍ତି ।

ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, ପ୍ରୀତମ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଉପହାର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି - ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହରାଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ।"

ସଂଗୀତକାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ଥିବା "ନୂତନ ଯାତ୍ରା" ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ରହିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କମ୍ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କୌତୁହଳୀ ।"

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅବସର ବିଷୟରେ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ?

ପୂର୍ବ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରୀତମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଘୋଷଣା ତାଙ୍କୁ ବିରତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଯୋଜନାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଛାଡିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିତ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧା ନକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢାଇଦେଇଛି । କେତେକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି କି ।

ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଏପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ । ଅନ୍ୟମାନେ ସଂଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଛାଡି ନଯିବାକୁ ସଂଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରୀତମ କ’ଣ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରୀତମ ଅବସର ନେବା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସଂଗୀତରୁ ବିରତି ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି । ସଂଗୀତଜ୍ଞ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ "ତୁମ୍ ହି ହୋ ବନ୍ଧୁ," "ସୁଭାନାଲ୍ଲାହ," "କେସରିଆ," ଏବଂ "ଶାୟଦ" ଭଳି ହିଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପୋଷ୍ଟ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ବଢାଇଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ

କାହିଁକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବେନି ଅରିଜିତ ? କଲେ ଖୁଲାସା

ଅରିଜିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା, କହିଲେ, "ଗାୟକମାନଙ୍କୁ...

ଅରିଜିତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ; ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ କଏଦ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ ଆମୀର କହିଲେ ଏହା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MUSIC COMPOSER PRITAM
ARIJIT SINGH
ପ୍ରୀତମ
ପ୍ରୀତମଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର
PRITAM RETIREMENT BUZZ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.