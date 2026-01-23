ETV Bharat / entertainment

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର, ଆଦିତ୍ୟ ଧର କଲେ କନଫର୍ମ

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ଏପରି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକ ।

Dhurandhar 2 Teaser To Be Out Soon
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି । ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା ଏହାରି ସିକ୍ୱେଲ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ ।

aditya dhar post
aditya dhar post (instagram)

ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜରକୁ ବର୍ଡର 2 ର ଥିଏଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ ରିଲିଜ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ, ତାହା ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୌତୁହଳକୁ ନେଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବେ ଶେଷରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ମିମ୍ ପୁନଃ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, "@adityadharfilms mazak nhi teaser jaldi (ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିଜର ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ)। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟିଜର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"

ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 26, 2026 ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ସଠିକ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲର ନାମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଟିଜରର ରନଟାଇମ୍ 1 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏଥର ଟିଜରକୁ ଛୋଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସ ଧମାକା ପରେ ଏବେ ଓଟିିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଧୁରନ୍ଧର', ଏହି ଦିନ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

ଧୁରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

