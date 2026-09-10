ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ଅଦା ଶର୍ମା; ବୁଝନ୍ତି କି ଅର୍ଥ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ରଖିଲେ ଉତ୍ତର
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା ନିଜ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫଟୋ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୀତ ବୁଝନ୍ତି କି ତାର ମଜାଦାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 12:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା । ନିଜ ଫଟୋକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସହ ଯୋଡଡି ସେୟାର କରି ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଏହି ଶୈଳୀକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଗୀତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭଲପାଇବା ଦେଖି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଅଦାଙ୍କ 'କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିୟେ' ଗୀତ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର
ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫଟୋ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି 80's ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଦା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର କିଛି ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସହ ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିୟେ' ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଯଦି ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଡୁରେ ମାରିବୁ ହାହା.. ।'' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦିଏ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଗୀତ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
'ଟାଟୁ ବାଲି' ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ବି ଅଦା
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଦା ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସହ ସେ ଏଲିନା ଓ ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍'ର ଦମଦାର ଗୀତ 'ଟାଟୁ ବାଲି' ଯୋଡିଥିଲେ । ଏଲିନା ସମେତ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ କରିବା ସହ ଏଲିନା ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଅଦାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏଲିନା କହିଥିଲେ, ''ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଭଲପାଇବା ।''
ଅଦା ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦୦୮ ମସିହାର ହିନ୍ଦୀ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୧୯୨୦'ରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ସାଉଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ୨୦୧୪ ରିଲିଜ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍' ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'S/O ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି' ଓ 'କ୍ଷଣମ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସଫଳତା: 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' (୨୦୨୩) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ମହିଳା-ପ୍ରଧାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଇଚାଲିଲେ । 'ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'ଗଜରା' ସହ ମରାଠୀରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଏଥିସହ ସେ 'ଗିରଗିଟ୍ ଅଫ ଗେମ' ରେ ବି ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ