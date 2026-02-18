ଆଉନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରଲୋକ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 12:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ । 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ 2019 ମସିହାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ପୂର୍ବର ଚକଲା ପାର୍ସିୱାଡାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ
ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, "ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।'' ଏଥିସହ ସିନେ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ କଳାକାର ସଂଘ (CINTAA) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛି । CINTAA ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "CINTAA ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।
CINTAA expresses its condolences on the demise of Pravina Deshpande ji (member since 2008) #cintaa #condolence #restinpeace #rip@poonamdhillon @dparasherdp @itsupasanasingh @HemantPandeyJi_ @ImPuneetIssar @rishimukesh @bolbedibol @iyashpalsharma @SahilaChaddha @actormanojjoshi… pic.twitter.com/VdMuiFcccw— CINTAA_Official (@CintaaOfficial) February 17, 2026
ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ଥିଏଟର ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ପ୍ରବୀଣା ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଏଟରରେ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆସିନଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ରେଡ୍ଡି" ରେ ଶାଲୁ ଚୌଧୁରୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖାଯାଏ । ପ୍ରବୀଣା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ "ପରମାଣୁ: ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ପୋଖରାନ", ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲୋହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ "ଏକ ଭିଲେନ୍" ଏବଂ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ "ଜଲେବି" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରବୀଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ତସ୍କରୀ"ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ ଅଭିନୀତ ଥିଲେ । ସେ ସଦ୍ୟତମ "ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3" ର ସୁଟିଂ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆରପାରିରେ ଟିଭି ଅଭିନେତା ବିଭୁ ରାଘବ, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ
କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସାଥ୍ ଦେଲେ ପତ୍ନୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ