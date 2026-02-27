ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କହିଲେ ମା'-ବାପା
ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ବେହେରା ହତ୍ୟା ମାମଲା । 7 ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ । ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ।
February 27, 2026
ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ହତ୍ୟା ମାମଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ । ଗୁରୁବାର (ଫେବୃଆରୀ 26)ରେ କଟକର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ଏଡିଜେ) କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲା ରାୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟକୁ ମିଳିଛି କହିଲେ ବାପାମାଆ । ଝିଅକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ।
'ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି'
ମୃତ ନିକିତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ''ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି । ଘଟଣାକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଖୁସି ଲାଗିଲା । 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି । ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ହରାଇଦେଲି । ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବିନି । ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଯାଇପାରେ । ହେଲେ କଣ ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ଫେରିବ । ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ।''
'ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି'
ନିକିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,''ଏହି ରାୟରେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛୁ । ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ଏହା ମୋର ବିସ୍ୱାସ ଥିଲା । ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଚି । ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ମାମଲାଟି ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୧୯ର । ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ, ନିକିତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିକିତା ତାଙ୍କ ବାପଘରେ ଥିଲେ । ଘଟଣାଟି କଟକର ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଲିପନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଲିପନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଲିପନଙ୍କୁ ଦେଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
