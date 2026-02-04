ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା: ଜେଲ ଯିବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ! ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ । ସରେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଶେଷ ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଫେବୃଆରୀ ୪ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।
ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱରନ କାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଫେବୃଆରୀ ୨ ରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୪ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଅଭିଯୋଗକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?
ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଜୁନ୍ 2024 ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ, କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ 1.6 କୋଟି ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ । କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ମାମଲା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ସହ ଜଡିତ 7ଟି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
5 କୋଟି ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା: ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜପାଲ ଏପ୍ରିଲ 2010 ରେ "ଆତା ପତା ଲାପତା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ । 30 ମେ 2010 ରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ 5 କୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜପାଲଙ୍କୁ ସୁଧ ସହିତ ₹8 କୋଟି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କହିଥିଲେ: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ତିନିଥର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 9 ଅଗଷ୍ଟ, 2012 ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ 11,106,350 ଫେରାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟଙ୍କା ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କରକାରଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
