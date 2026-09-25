ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
'ୱେଲକମ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଶୋକରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 9:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଆଶିକି', 'ହମ୍ ହୈଁ ରାହି ପ୍ୟାର୍ କେ', 'ମୁଝସେ ଶାଦୀ କରୋଗୀ' ଏବଂ 'ୱେଲକମ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଳାପ "ମେରୀ ଏକ୍ ଟାଙ୍ଗ୍ ନକଲି ହୈ" ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
"Actor Mushtaq Khan died today," Federation of Western India Cine Employees (FWICE) president BN Tiwari confirms to ANI over phone— ANI (@ANI) September 24, 2026
(File photo of Mushtaq Khan) pic.twitter.com/9gLDbKS2oA
ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିଜ୍ (FWICE)ର ସଭାପତି ବି.ଏନ୍. ତିୱାରୀ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ସେପଟେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ପାଲ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁନୀଲ ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ ସାହେବ ।" ସେହିପରି ରାଜପାଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ 1980 ମସିହାରେ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଆଲବର୍ଟ ପିଣ୍ଟୋ କୋ ଗୁସା କ୍ୟୁ ଆତା ହେ' ଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ 1980 ଦଶକରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି 'ଥୋଡିସି ବେୱାଫାଇ' (1980), 'କାଲିଆ' (1981), ଏବଂ 'କବାଜା' (1988) । ସେ 1990 ଏବଂ 2000 ଦଶକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେପରିକି 'ଆଶିକୀ'(1990), 'ଦିଲ୍ ହେ କେ ମାନତା ନହି'(1991), 'ସାଦାକ୍' (1991), 'ହମ୍ ହେନ୍ ରାହୀ ପ୍ୟାର୍ କେ' (1993), 'ଚାହତ୍' (1996), 'ପ୍ୟାର୍ ତୁ ହୋନା ହି ଥା' (1998), 'ହେରା ପେ' , 'ମୁଝ ସେ ଶାଦି କରୋଗୀ'2004), 'ୱେଲକମ୍' (2007), 'ଓ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଣେଶା' (2007), 'ରାଉଡି ରାଠୋର' (2012), 'ଖିଲାଡି 786' (2012), 'ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ' (2015), 'ସ୍ତ୍ରୀ' (2018), 'ଭରତ' (2019), 'ବାଦ 23' 2022), 'ଜନ୍' (2024), ଏବଂ 'ଲଭ୍ କି ବିବାହ ବିବାହ' (2024) ।
ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଗୁଲ ଖାନ ଏବଂ ଅମିଶା ପଟେଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଗାଦର: ଏକ ପ୍ରେମ କଥା'ରେ ମୁଶତାକ ଖାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି । ସେ ମୂଳ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ । ଟେଲିଭିଜନରେ ସେ ଶୋ 'କୁଛ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାର କେ ଐସେ ଭୀ'ରେ ବାଲଦେବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ 'ଅଦାଲତ'ର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।