AIIMSରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅନୁଭବ, କହିଲେ 'ସେ ରେସ୍‌ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ'

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ । କହିଲେ 'ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ଲଢ଼ିବ ଆଉ ଜଲଦୀ ଘରକୁ ଫେରିବେ' ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 11:28 AM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS ଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହ ହ୍ୟୁମାନ କିଛି କଥାର ରେସ୍‌ପନ୍ସ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।



'ହ୍ୟୁମାନ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା'

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେବେଠୁ ହ୍ୟୁମାନ AIIMSରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ଭଲରେ କଥା କହିନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କିଛି ରେସ୍‌ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନକୁ କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ । ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା । ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଶା କି ସେ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିବେ ।"

ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, "ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ AIIMSକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମେମାନେ ବି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ ଅଛୁ । ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କରିବୁ । କେବଳ ଆମେ ନୁଁହେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ । ସବୁବେଳେ ହିଟ ଆଉ ସୁପରହିଟ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧିକି ଚାଲନ୍ତୁ । ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ।"

ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାତି ହେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲିଭର ସହ ଶରୀରର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୁଏ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ AIIMSକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ତାକୁ ନେଇ AIIMS ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

