ବିଗ୍ ବି ଓ ଦିଲଜିତଙ୍କୁ ବୋମା ଧମକ: ଅମିତାଭଙ୍କ ଘରକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ପରେ ଟାର୍ଗେଟରେ କି ବିଗ୍ ବି । ମୁମ୍ବାଇ ମେୟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ।
Published : October 23, 2026 at 4:11 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ନପୂରୁଣୁ ବଲିଉଡର ମହାନାୟକ ବିଗ ବି ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋମା ଧମକ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ରିତୁ ତାବଡେଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ।
Mumbai | A bomb threat email was received at the BMC office today. No suspicious items were found during the checking of the premises: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
ଅମିତାଭଙ୍କ ‘ଜଲ୍ସା’କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ:
ମିଳିଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ରେ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବାସଭବନ ‘ଜଲ୍ସା’କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, 31 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ନଭେମ୍ବର 27 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଗାୟକ ଦିଲଜିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଶ ମିଳିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଟାର୍ଗେଟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ:
ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲରେ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 27 ନଭେମ୍ବରକୁ ଗାୟକ ଦିଲଜିତଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମାରେ ମାରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ମେଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଧମକ:
ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ 4ଟା ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ତଲାସି ବେଳେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା । କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ କରିଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।