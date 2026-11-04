ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ', ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଚଳିତ ସେପ୍ଚେମ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଘୋଷଣା ସହ ଶୁଭମହୁରତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 5:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ସେପ୍ଚେମ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ହୋଇତିବା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯିଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଏକ ଅଲଗା କାହାଣୀ… ଅଯୋଗ୍ୟ ।'' ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ଆସିଗଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଏକ ଚେହେରା... ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଯାତ୍ରା... ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ କାହାଣୀ । ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅଯୋଗ୍ୟ" ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ । କିଛି କାହାଣୀ କେବଳ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସିନେମା ହଲରେ ।''
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଥାଏ ଏକ କାହାଣୀ । କିଛି କାହାଣୀ ହସରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଛେଦରେ ସ୍ୱାଦ ବି ଚାଖିବାକୁ ପଡେ । ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ସତ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଓ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନିଏ । ଜୀବନର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥକୁ ନୂଆ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି । ଶେଷରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ । ପରିବାରର ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୁରବି ପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏଥିରେ ନବାଗତା ଭାବେ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦିବ୍ୟାଦିଶା ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଥ ସାରଥି, ଆର୍. ପଣ୍ଡା, ବି.ଏମ୍. ବୈଶାଳୀ, କୃଷ୍ଣ କର, ଲିପି ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ସମ୍ବିତ ଜେନା । ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥଙ୍କର ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୀପକ କୁମାର ଘରାଇ । ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି ସୋମେଶ ସତପଥୀ ଓ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ ।