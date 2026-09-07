ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଶୁଭ ମହୁରତ, ପରିବାର-ସମ୍ପର୍କ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭାବନାର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ
ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଶୁଭ ମହୁରତ । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 12:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଯୋଗ୍ୟ'। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଥାଏ ଏକ କାହାଣୀ । କିଛି କାହାଣୀ ହସରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଛେଦରେ ସ୍ୱାଦ ବି ଚାଖିବାକୁ ପଡେ । ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ସତ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଓ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନିଏ । ଜୀବନର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥକୁ ନୂଆ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି । ଶେଷରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ । ପରିବାରର ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୁରବି ପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦିବ୍ୟାଦିଶା ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି ଜିଜିୟା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି 'ଅଯୋଗ୍ୟ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କାହାଣୀ ସହ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାହା ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ । ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଥ ସାରଥି, ଆର୍. ପଣ୍ଡା, ବି.ଏମ୍. ବୈଶାଳୀ, କୃଷ୍ଣ କର, ଲିପି ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ସମ୍ବିତ ଜେନା । ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥଙ୍କର ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୀପକ କୁମାର ଘରାଇ । ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି ସୋମେଶ ସତପଥୀ ଓ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏଥିରେ ନବାଗତା ଭାବେ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୬ରେ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ଏଥିରେ ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲପାଇବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାହା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରାୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜଗା ପ୍ରେମରେ କୁନି ଦର୍ଶକ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ "ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬" ଆୟୋଜିତ, ପୁରସ୍କୃତ ୩୪ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର