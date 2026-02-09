ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରେମର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀରୁ ହଟିବ କି ପରଦା ? ସସପେନ୍ସ ଭରା 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସସପେନ୍ସରେ ଭରପୁର ଟ୍ରେଲର ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ।

RAKTA GOLAPA TRAILER
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟ୍ରେଲର (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସୁଛି 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' । ଫିଲ୍ମ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ 'ପାତାଲ ଘାଣ୍ଟ' ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରେଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡାଇଛି ।

ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଟ୍ରେଲର

2 ମିନିଟ 47 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଆରମ୍ଭରେ ଏଲିନାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଲିନା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଲୁକରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଅଭିଷେକ ଗିରି ନଜର ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଏଲିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଆମ କାଞ୍ଚନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଇବି । ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଗୋକୁଳ ବନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସସପେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଭିଷେକ ଏଲିନାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନଗ୍ନ ଅବତାରରେ ବି ଏକ ସିନ ରହିଛି । ପରେ ଅଭିଷେକ ଗିରି କୁଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି । ଏଲିନା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି । ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ । ଶେଷରେ ଏଲିନା ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଅଭିଷେକ ମିଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ଘଟଣା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ? ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ

ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ପ୍ରେମର ଏହି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ପରଦା ହଟିପାରିବ? ସତ୍ୟ କେବେବି ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଛି । "ରକ୍ତ ଗୋଲାପ"ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଟ୍ରେଲର ଅନୁଭବ କର । ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।'' ଏହି ଟ୍ରେଲର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା, ଏକ ଫାଶ ନା ସତ୍ୟ...' ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟିଜର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏସ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେଟିକ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଯାହାକୁ ପିନାକୀ ସିଂ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAKTA GOLAPA
ELINA SAMANTRAY
ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ
ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଟ୍ରେଲର
RAKTA GOLAPA TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.