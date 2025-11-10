ETV Bharat / entertainment

ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ଅଭିଜିତ

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ABHIJIT MAJUMDAR HEALTH UPDATE
ABHIJIT MAJUMDAR HEALTH UPDATE (photo: special arrangement/ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 3:31 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗାୟକ ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନିତ ଘଟୁଛି । ଭେଣ୍ଡିଲେଟରରୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ABHIJIT MAJUMDAR HEALTH UPDATE
ABHIJIT MAJUMDAR HEALTH UPDATE (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭଜିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅଭିଜିତ ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍‌, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ।

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିଲେ । 1991 ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଆଲବମ ଥିଲା 'ଦକ୍ସି ଗଲା' । 2000 ମସିହାରେ ସେ 'କାଶିଆ କପିଳା' ଫିଲ୍ମ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଓ ଆଲବମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

