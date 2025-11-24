ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଇରାଲ ଖବର ପଛର ସତ୍ୟତା କଣ ?
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି କି ସୁଧାର ? ଗୁଜବ ଖବର ଭାଇରାଲ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଡାକ୍ତର ଓ ଗୀତିକାର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ।
Published : November 24, 2025 at 1:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଗତ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ଖବର କେତେ ସତ ? ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏବେ କିପରି ଅଛନ୍ତି । ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର ଓ ଗୀତିକାର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଖବର କେତେ ସତ ?
ବାସ୍ତବରେ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ଖବର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଭିଜିତ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗରୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 4ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନିତ ଘଟୁଛି । ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୀତିକାର ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଜବ ଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୀତିକାର ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଗୀତିକାର ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆମର ପ୍ରିୟ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି । ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଭିୟୁ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।''
ସେପଟେ ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୟାକରି କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ବା ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।''
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ? ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅପଡେଟ୍
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 4ରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେ ହାଇପୋଥାରଏଡିଜ୍, କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ନିମେନିଆ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ଗତ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 25ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ପରେ ପୁଣି 11 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାର କରି ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।''
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
