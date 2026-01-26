'ତୁମ ବିନା ଆଲବମ୍ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୁରା...', ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଶୋକରେ ଓଲିଉଡ । ସେଲିବ୍ରିଟି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 11:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ୍ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ସେ ଲିଭର ସିରୋସିସ ସେ ପୀଡିତ ରହି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଜାନୁଆରୀ 25)ରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁମ ବିନା ଓଡିଶାର ଆଲବମ୍ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଅଧୁରା । ତୁମ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡିବ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
ଅଶୋକ ପତି
ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦାଦା, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଡ଼ାକୁଥିଲି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କି ଗାୟକ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଣେ ନାଟୁଆକୁ । ସିନେମାର ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ସେ ନାଟକ ଆଣିପାରୁଥିଲେ, ଯାହା ମୋ କ୍ୟାରିଅର ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଙ୍କ ପରେ ଦାଦା ପାଖରେ ପାଉଥିଲି । ତୁମେ ସିନା ଚାଲିଗଲ, ହେଲେ ତୁମର ମୋର ବସିକି କରିଥିବା ବହୁତ୍ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପୋଷିସନ ଏବେ ବି ମୋ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କୈଦ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ କହୁଥିଲ, ହେଲେ ଆଉ ଏଣିକି କହିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ।''
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ମୋର ସମ୍ବଳ ପାଇଲା ଓ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମୋବାଇଲର ଜେଲ ଖାନାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲି ତେବେ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ ତାର ଜନ୍ମଦାତା ଓ ତୁମ ନାଁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରିଚିତ ହେବେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ତୁମର ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ " ଓରେ ସାୱାରିଆ" ହେଲେ ଶେଷ ଗୀତ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି । ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ତୁମକୁ, ମୋ ସିନେମା ଗୁଡିକରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ମତେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଅଧିକା ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିଥିବାରୁ । ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ । ତୁମେ ଯୋଉଠି ରୁହ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ।''
ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବି ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ଗାୟକ ଋତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦାଦା ଓମ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, Darling ବୋଲି କିଏ ଆଉ ଡାକିବେ ।
ବିଷ୍ଣୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୀତଟେ କରିଛି ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଆସିଯା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ । ଏତିକି ସ୍ନେହରେ ଆଉ କିଏ ଡାକିବେ । ଦାଦା ମିସ ୟୁ ।''
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ତରକାଙ୍କୁ ସଂଗୀତ ଜଗତ ହରେଇଛି । ଭାବିଲାବେଳକୁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ଦାଦା ରେକର୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା ସମୟର ଶବ୍ଦ । ନା ଆଉ ସେ ନୁମ୍ବର ରୁ କଲ୍ ଆସିବ ନା ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ । ସେ ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ । ସତରେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ।''
ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଆମର ମେଲୋଡି ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ । ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ ।'' ସେହିପରି ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା । ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଏକ କାଳଜୟୀ ଉପହାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଏବଂ ଯତ୍ନ । ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଶିଳ୍ପକୁ ଆକୃତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଯାହା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ । ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ