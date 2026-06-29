ETV Bharat / entertainment

'ଆୱାରାପନ 2' ଟିଜର ରିଲିଜ; 'ଶିବମ' ସହ ଇମ୍ରାନଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି

'ଆୱାରାପନ' ସିକ୍ୱେଲ୍ 19 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଶିବମ' ଲୁକ୍ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

AAWARAPAN 2 TEASER
AAWARAPAN 2 TEASER (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:18 PM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିରିଆଲ୍ କିସର୍' ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆୱାରାପନ ୨' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଟିଜର ଆଜି ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଟିଜରରେ, ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମୀ ତାଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜଟିଳ ଚରିତ୍ର ଶିବମ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେଲ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ-ପଦବୀ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୁନିଆର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟିଜରଟି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ଶିବମ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଇ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମରେ ଦିଶା ପାଟାନି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବନା ଆଜମି - ଯିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସହ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି - ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଫିସା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନୀତିନ୍ କକ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଟିଜରରେ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ରମର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୦୭ ମସିହାର ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କଏଦ କରିଛି ।

'ଆୱାରାପନ ୨' ଟିଜର

କଲ୍ଟ ହିଟ୍ ର ୧୯ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଟିଜରଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶିବମଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ତା’ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର - ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଝଲକ ଏବଂ ଶବାନା ଆଜମିଙ୍କ ଏକ ତୀବ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦିଶାଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜର ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କଡାଇଲଗ ସହ ଶେଷ ହୁଏ: "ଏଥର, ଏହି 'ଆୱାରାପନ' ଶେଷ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ।"

'ଆୱାରାପନ 2' ଟିଜର ରିଭ୍ୟୁ

ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଆୱାରାପନ 2' ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏଥର ଶିବମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନୂଆ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏଣ୍ଟ୍ରି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟିଜରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟିଜର ମୋତେ ହସ ଦେଇଦେଲା ।" '

'ଆୱାରାପନ 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଲାଲ ସିଦ୍ଦିକି ଲେଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ସହ ଫେରିଛି; ମିଥୁନ୍ ଏବଂ ସୟଦ କ୍ୱାଦ୍ରି "ତୋ ଫିର ଆଓ" ଏବଂ "ତେରା ମେରା ରିସ୍ତା" ଭଳି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ୟାଙ୍କକ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଆୱାରାପନ 2' ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଅଭିନୀତ 'ବଟୱାରା 1947' ସହ ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଡନ ୩'ରେ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଆସିବେ ନଜର !

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ସେନା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 29, 2026 at 3:23 PM IST

TAGGED:

AAWARAPAN 2 TEASER REVIEW
EMRAAN HASHMI
ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ
ଆୱାରପନ 2 ଟିଜର
AAWARAPAN 2 TEASER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.