'ଆୱାରାପନ 2' ଟିଜର ରିଲିଜ; 'ଶିବମ' ସହ ଇମ୍ରାନଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି
'ଆୱାରାପନ' ସିକ୍ୱେଲ୍ 19 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଶିବମ' ଲୁକ୍ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିରିଆଲ୍ କିସର୍' ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆୱାରାପନ ୨' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଟିଜର ଆଜି ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଟିଜରରେ, ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମୀ ତାଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜଟିଳ ଚରିତ୍ର ଶିବମ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ-ପଦବୀ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୁନିଆର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟିଜରଟି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ଶିବମ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଇ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମରେ ଦିଶା ପାଟାନି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବନା ଆଜମି - ଯିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସହ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି - ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଫିସା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନୀତିନ୍ କକ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଟିଜରରେ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ରମର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୦୭ ମସିହାର ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କଏଦ କରିଛି ।
WHAT AN O U T S T A N D I N G TEASER.— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) June 29, 2026
Well done @BilalS158 and @emraanhashmi
Awarapan 2 Official Teaser | Emraan Hashmi | Disha Patani | Shabana Azmi... https://t.co/U98aAyTpGj via @YouTube
WHAT AN O U T S T A N D I N G TEASER.— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) June 29, 2026
Well done @BilalS158 and @emraanhashmi
Awarapan 2 Official Teaser | Emraan Hashmi | Disha Patani | Shabana Azmi... https://t.co/U98aAyTpGj via @YouTube
'ଆୱାରାପନ ୨' ଟିଜର
କଲ୍ଟ ହିଟ୍ ର ୧୯ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଟିଜରଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶିବମଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ତା’ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର - ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଝଲକ ଏବଂ ଶବାନା ଆଜମିଙ୍କ ଏକ ତୀବ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦିଶାଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜର ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କଡାଇଲଗ ସହ ଶେଷ ହୁଏ: "ଏଥର, ଏହି 'ଆୱାରାପନ' ଶେଷ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ।"
Greatest entry scene ever 🕊️#Awarapan2 https://t.co/JOheZCwQPO pic.twitter.com/3xT4YLVLEV— ABID KKC ~Awarapan 2~ 🕊️❤️ (@KkcAbid) June 28, 2026
'ଆୱାରାପନ 2' ଟିଜର ରିଭ୍ୟୁ
ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଆୱାରାପନ 2' ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏଥର ଶିବମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନୂଆ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏଣ୍ଟ୍ରି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟିଜରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟିଜର ମୋତେ ହସ ଦେଇଦେଲା ।" '
What a teaser, man! #Awarapan2 looks amazing. I’m fully sold already. Feeling so nostalgic after watching this teaser. @emraanhashmi 💥 pic.twitter.com/DDxbjfFd2R— Agent 47 (@itsAgent_47) June 29, 2026
Impressive Teaser With Good Music & BGM 🔥🔥🔥🔥 #EmraanHashmi is Back With Bang#Awarapan2pic.twitter.com/DDMfYb2Dpq— Md Afsar Kaifi (@AfsarKaifi) June 29, 2026
'ଆୱାରାପନ 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଲାଲ ସିଦ୍ଦିକି ଲେଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ସହ ଫେରିଛି; ମିଥୁନ୍ ଏବଂ ସୟଦ କ୍ୱାଦ୍ରି "ତୋ ଫିର ଆଓ" ଏବଂ "ତେରା ମେରା ରିସ୍ତା" ଭଳି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ୟାଙ୍କକ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଆୱାରାପନ 2' ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଅଭିନୀତ 'ବଟୱାରା 1947' ସହ ଟକ୍କର ଦେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଡନ ୩'ରେ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଆସିବେ ନଜର !
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ସେନା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ