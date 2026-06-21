ETV Bharat / entertainment

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ; ଆମୀର ଖାନ ବନିବେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ।

aamir khan to produce documentary on president droupadi murmu
aamir khan to produce documentary on president droupadi murmu (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 21, 2026 at 5:03 PM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ । ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା-ଲେଖିକା ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଟକାଲ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 2019 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି 'ରୁବାରୁ ରୋଶନି'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ବିଧା ବିଷୟରେ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସୁଟିଂ କରାଯିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଜନସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ଉପରେ ଯତ୍ନର ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ପୂର୍ବ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 'ଏକ ଦିନ୍', ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ପାଲ୍ଲାଭି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସାଇ ପାଲ୍ଲାଭିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ବିଶ୍ worldwide ରେ ମାତ୍ର 5.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏଥିସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଧୀନରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଷ୍ଟାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବଟୱାରା 1947' ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026 ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଗାନ୍' 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ଏହାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମୀର ଖାନ ପରଦାରେ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଲାହୋର 1947' ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଲେ ଆମୀର

'ଲଗନ'୨୫ ବର୍ଷ; ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି 'ଗୋରୀ ମେମ' ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଚେଲ ସେଲି, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳିଲେ ଆମୀର, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା

ଓଲିଉଡ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଶୁଣିଲେ ଆମୀର ଖାନ

ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ସାଉଥରେ ଧମାକା କରିବେ ଆମୀର, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 21, 2026 at 5:15 PM IST

TAGGED:

AAMIR KHAN
PRESIDENT DROUPADI MURMU
ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ
ଆମୀର ଖାନ
DROUPADI MURMU DOCUMENTARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.