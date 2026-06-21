ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ; ଆମୀର ଖାନ ବନିବେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ । ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ।
Acclaimed filmmaker and actor Shri Aamir Khan called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/Jx6QV7OFYj— President of India (@rashtrapatibhvn) June 24, 2025
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା-ଲେଖିକା ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଟକାଲ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 2019 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି 'ରୁବାରୁ ରୋଶନି'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ବିଧା ବିଷୟରେ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସୁଟିଂ କରାଯିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଜନସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ଉପରେ ଯତ୍ନର ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ପୂର୍ବ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 'ଏକ ଦିନ୍', ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ପାଲ୍ଲାଭି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସାଇ ପାଲ୍ଲାଭିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ବିଶ୍ worldwide ରେ ମାତ୍ର 5.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏଥିସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଧୀନରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଷ୍ଟାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବଟୱାରା 1947' ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026 ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଗାନ୍' 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ଏହାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମୀର ଖାନ ପରଦାରେ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ