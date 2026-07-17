'ସୋନମ ୱାକଚୁକ'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଗତ ୧୯ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା '୩ ଇଡିଅଟ୍ସ' ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 10:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଗତ ୧୯ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି । ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, '୩ ଇଡିଅଟ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 'ଚତୁର' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ'ର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ (ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ) ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୁଲ, ଫିଲ୍ମଟି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।
ଆମୀର ଲଣ୍ଡନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ୩ ଇଡିଅଟ୍ସ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ଆମୀର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା । ଆମେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେ ସୋନମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଚତୁର (ଓମି ବୈଦ୍ୟ) ଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନା, ସେ ଭୁଲ୍। ହୁଏତ ଚତୁର ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜୁ (ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ) କିମ୍ବା ଅଭିଜାତ (ଅଭିଜାତ ଯୋଶୀ) ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖକ ନଥିଲେ, ନା ମୁଁ, ଆମେ ସୋନମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲୁ ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କାମ । “ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଇଡିଅଟ୍ସର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ତଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ରାଜୁ କିମ୍ବା ଅଭିଜାତ... ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।”
ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି...
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ ।"
“3 ଇଡିଅଟ୍ସ” ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆମୀର ଖାନ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୀନା କପୁର, ବୋମନ ଇରାନୀ, ମୋନା ସିଂହ ଏବଂ ଓମି ବୈଦ୍ୟ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟଟି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ସମୟସୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆନ୍ତରିକ ପିତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ।