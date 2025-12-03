ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସ୍ପାଇ ଫିଲ୍ମ 'ହାପି ପଟେଲ' ଘୋଷଣା, ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ ଆସିବେ ନଜର
ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ 'ହାପି ପଟେଲ' ଘୋଷଣା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଅନନ୍ୟ ସ୍ପାଇ ଫିଲ୍ମ 'ହାପି ପଟେଲ' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବୀର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବୀର ଦାସ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନାମଟି ଯେପରି ହାସ୍ୟସ୍ପଦ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ବୀର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଜାଦାର ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣାର ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍
'ହାପି ପଟେଲ' ଘୋଷଣା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ, ଆମୀର ଖାନ ବୀର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକ ଏସବୁ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମୀର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବିପରୀତତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କରିଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ଆସୁଛି ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍ବଦା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନବ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ମହାନ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି । ଲଗାନ, ତାରେ ଜମିନ୍ ପର, ଦଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭଳି ସ୍ମରଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ପରେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏଥର ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ବୀର ଦାସଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର କମେଡି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗୋ ଗୋଆ ଗନ୍, ବଦମାଶ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲି ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲି ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହ ବୀର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗ । ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହାପି ପଟେଲ, ବୀର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 16, 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
