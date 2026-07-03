61ବର୍ଷରେ ପୁଣି ବର ସାଜିବେ ଆମୀର ଖାନ; ଗୌରୀଙ୍କ ଧରିବେ ହାତ, ଏମିତି କରିବେ ବିବାହ
ଜୁଲାଇ 5ରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଆମୀର ଖାନ । ବିବାହ କନଫର୍ମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି, କିପରି ହେବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ? ସେନେଇ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 11:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧିନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମୀର ଖାନ । 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆମୀର ଖାନ ଜୁଲାଇ 5 ରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କୁ ଜୀବନସାତୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରୀତମ ଏବଂ ପେଡ୍ରୋ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆମୀର ଖାନ ବିବାହ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବିବାହ କନଫର୍ମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି, କିପରି ହେବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ? ସେନେଇ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା । ଏହି ବିବାହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘନିଷ୍ଠ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, " i am getting married on july 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. we seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
ଆମୀର କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ମୁଁ ଜୁଲାଇ 5 ରେ ବିବାହ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ବିବାହ ଅଟେ । ଏହା ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଘରେ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି । ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଖୁସି ରୁହ ଏବଂ ଭଲ ଯାତ୍ରା କରୁ ।" ଆମୀର ଖାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଉଭୟ ପରିବାର, ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଶୈଳୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆମୀର ପୂର୍ବରୁ ରୀନା ଦତ୍ତା ଏବଂ ପରେ କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ
ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଥମ ବିବାହ 1986 ମସିହାରେ ରୀନା ଦତ୍ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଇରା ଏବଂ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର 2002 ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ, ଆମିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଆଜାଦ ଅଛି । ଆମୀର ଏବଂ କିରଣଙ୍କ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବିବାହ ନେଇ ଆମୀର କହିଥିଲେ ଯେ ରୀନା ଏବଂ କିରଣ ଉଭୟ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେୟାର କରୁ । ଏବେ ଆମୀର ତାଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଖୁଲାସା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଆମୀର ଗୌରୀଙ୍କ ସହ 3ୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଆମୀର-ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ନେଇ ଆମୀର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି । ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହି ତାଙ୍କର ଏକ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆମୀର ଗୌରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମୀର ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ରେ, ଦୁହେଁ ଆମୀରଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଭେଟିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, 'ଗୌରୀ ଏବଂ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏବେ ସାଥୀ ।' ଆମେ ଗତ ୧ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମୀର ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ ।
ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ କିଏ ?
ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୌରୀ ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ କାମ କରନ୍ତି । ଗୌରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଗୌରୀଙ୍କ ବାପା ଆଇରିଶ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାମିଲିଆନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ