ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମିର ଖାନ, ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କରିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍
ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : July 5, 2026 at 3:53 PM IST
Aamir Khan tied knot with Gauri Spratt ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ ଆମିର ଖାନ । ଆମିର ନିଜ ବାନ୍ଧବୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆମିର ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆମିରଙ୍କ ପୂର୍ବତମ ପତ୍ନୀ ରୀନା, କିରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ରବିବାର ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଆମିର ଖାନ ଓ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହରେ ଏହି କପଲ୍ ବିବାହ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି । ଆମିର ଖାନ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣେ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଆମିର ଖାନଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଇରା ଖାନ୍, ଜୁନୈଦ ଖାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆମିର୍ଙ୍କ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଲଗାନ୍' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କପଲ୍ ଆମିର୍ଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଘରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମାରୋହରେ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ଆମିର୍ ଓ ଗୌରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିମ୍ବା ପାପାରାଜିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମିର ଖାନ ନିଜର 60 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମିଡିଆକୁ ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ ଆମିର୍ ଓ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।