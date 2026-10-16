'ମନଷ୍ଟର' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଲେ ଆଦିତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ
'ଆଇ ଲଭ ୟୁ 2' ପରେ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'ମନଷ୍ଟର' ସହ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କମବ୍ୟାକ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ନବାଗତା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 5:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦମଦାର ଆକ୍ସନ ସହ ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମନଷ୍ଟର (ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍)। 'ଆଇ ଲଭ ୟୁ 2' ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର । ଏହାର ପରିମିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଵାତି ହଲରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କଳାକାର ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଫିଲ୍ମରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅବତାରକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ । ଦେବରାଜ ବିଧରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କୃଷ୍ଣ କର, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ। ଦଶହରା ବଜାରରେ ନବାଗତା ନାୟିକା ଙ୍କ ସହ ଅଦିତ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଆକ୍ସନ ସହ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ବଜାରରେ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲପାଇବା ଦେବେ ଓ ଭୁଲ ଥିଲେ କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ।
ବିଶେଷ କଥା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ରୋବଟିକ ଆରମ୍ଭ ମେସିନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ୪ ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ 'ରୋହି ସଲସଲ' ରେ ସ୍ଵପ୍ନାଙ୍କ ଜଲୱା ସହ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଗୀତ ସହ ଆକ୍ସନ ରୋମାନ୍ସ ଆଉ ଫାମିଲି ଇମୋସନ କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖି ପୁଣି ଠାରେ ଦଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ । ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରାୟସକୁ ଦେଖି ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଆକ୍ସନ୍ ଧାରାକୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମା ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ । ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନନେଇ ଫିଲ୍ମ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଆକ୍ସନ୍, ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁରା ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦର୍ଶକ କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାୟିକା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍', ରିଲିଜ ହେଲା ଟ୍ରେଲର
'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍; ଦମଦାର୍ ଡାଇଲଗ୍ ସହ ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର