ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ''AA 23'' ଘୋଷଣା, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ଅଟଲିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ଧମାକା କରିବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ''AA 23'' ଘୋଷଣା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 9:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପୁଷ୍ପା 2' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ । ଗତବର୍ଷ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'AA22xA6' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଟଲି ଦେବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ''AA 23'' ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦଶଖ ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ।
A Collaboration that will be Eternal in Indian Cinema 🤘🏻🔥💥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 14, 2026
Icon Star @alluarjun X @Dir_Lokesh X @MythriOfficial X @anirudhofficial
STRIVE FOR GREATNESS🔥
▶️ https://t.co/AGCi8q89x2
Shoot begins in 2026 💥#AALoki #AA23 #LK7 pic.twitter.com/op2vnureqp
ବୁଧବାର, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ, ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, AA23 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, କୁଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୋକେଶ କନାଗରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ପୁଷ୍ପା ପରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ୨୩ତମ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭିଜ୍ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗ ହେବ ।
I SAY 23— Allu Arjun (@alluarjun) January 14, 2026
Goin on a spree
Low-Key G
Locked in mentally
That’s a guarantee !
Excited about the new journey with the Maverick @Dir_Lokesh garu 🔥
& at last with brother @anirudhofficial ❤️🔥
Can’t wait for this one 🖤 pic.twitter.com/VtiCO5YsTs
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହୁଛି ୨୩ । ପଛକୁ ପଛ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ସ୍ୱଳ୍ପ କୀ ଜୀ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବନ୍ଦୀ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ । ମାଭେରିକ୍ ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ଗାରୁଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାଇ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ । ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।" AA23 ପାଇଁ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଗଧିଆ ଦଳ ସିଂହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ସିଂହକୁ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ଭିଡିଓଟି ଲୋକେଶ କନଗରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ସହ ଶେଷ ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ AA23 ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅଟଲି
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଟଲିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2026 ରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିବେ, ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଘୋଷଣା ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଗୀତଟି, 23, ରହସ୍ୟମୟ ହାଇଜେନବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ସଲାମାଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଗାଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ