ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରପ୍ରାଇଜ୍, AA22XA6 ଟାଇଟଲ୍ ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । AA22XA6 ଟାଇଟଲ୍ ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା। ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ସୂଚନା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 3:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ 44 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ 'AA22xA6' - ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 44ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି, ଏପ୍ରିଲ 8 ରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିବେ ଅଭିନେତା । ନିର୍ମାତା, ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ, ଆଜି, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଟିଜର ପୋଷ୍ଟରରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ରହିଛି, ଯାହାର ବିଶାଳ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଟଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 11:00 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।" ପୋଷ୍ଟରରେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ଶୀର୍ଷକ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 22ତମ ଏବଂ ଅଟଲିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ନିର୍ମାତାମାନେ 'AA22-A6' ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି । AA22xA6 - ସନ୍ ପିକଚର୍ସର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସାଉଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଅଟଲି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଡବଲ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3-5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଟଲି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ 'ଜବାନ' ସମାପ୍ତ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ପୂର୍ବରୁ ଅଟଲିଙ୍କ ସହ 'ଜବାନ' ଫିଲ୍ମରେ ସହଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦୀପିକାଙ୍କ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଦୀପିକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ