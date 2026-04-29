90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି

୧୯୩୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୮ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୀତା ବିବାହ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ବେସରକାରୀ ଭାବେ ପାଳନ ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି ।

Published : April 29, 2026 at 1:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି । ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତ ୯୦ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିକାଶ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କଳାକାର । 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୀତା ବିବାହ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବେସରକାରୀ ଓ ମୌଖିକ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ।

ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସିନେମା ହଲ୍‌ ସଂଖ୍ୟା:

ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୩୦୦ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିବା ବେଳେ ୧୯୯୮ ପରେ ଏହା ୫୪ଟି ହଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାକାର ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ହୋଇଛୁ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହି ଅଧିକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସହରରେ ସିନେମା ହଲ ତିଆରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।''

ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୌଳିକତାକୁ ବଜାଇ ରଖି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ ଓ ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେହି ୯୯ ଦଶକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ଫେରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର । ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଲ ସିନେମାରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ।

ପୁରୀରେ ନାହିଁ ସିନେମା ହଲ୍‌:

ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏହି ଇତିହାସର ବଡ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହଲ ଟିଏ ନାହିଁ । ଯାହା କଳାକାରଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏସ ବୈଶାଳୀ । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଏକ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକାଶର ତ୍ୱରାନିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ନେଇ ପରିପୂରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ।

ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ ବିକାଶ ଶୀର୍ଷରେ ପହଁଚିଥିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପରି ଏକ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଖ୍ୟାତିକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ, ସିନେ କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ତଥା ସିନେପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

