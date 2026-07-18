୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ମାମୁଟି ଓ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ
72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 2024 ମସିହାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରମାଣିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଭିନେତା ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 7:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ବର୍ଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷ, ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରବେଶ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜୟରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୧ ଜଣିଆ ଜୁରି ଦ୍ୱାରା ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି....
72 ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା....
ଫିଚର ବର୍ଗରେ:
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଆର୍ଟିକିଲ 370
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା: ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍, ବ୍ରାମାୟୁଗମ୍ ପାଇଁ ମାମୁଟି
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ୟାମି ଗୌତମ, ଆର୍ଟିକିଲ 370
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ରାଜକୁମାର ପେରିସାମି, ଅମରନ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ମିଥିଆ ପାଇଁ ରୋପାଶ୍ରି ଭାର୍କାଡି, ମହାରାଜା ପାଇଁ ସଚ୍ଚନା ନାମିଦାସ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା: ସଂଜୟ ମିଶ୍ର, ଭକ୍ଷକ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋରଂଜନକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: କଲ୍କି 2898 AD
- ଜାତୀୟ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: କ୍ୟାପଟେନ ମିଲର
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର: ରିଦ୍ଧିମାନ ବାନାର୍ଜୀ, ତପୋମୋଇ ଦେବ୍, ଗୀତାଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅରୁଣଦେବ ପୋଥୁଲା, ଆଥୀଶ ଏସ୍ ଶେଟ୍ଟୀ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି: ବ୍ରାମାୟୁଗମ୍, ଶେହନାଦ ଜାଲାଲ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍: ପୁଷ୍ପା ୨, ସୁକୁମାର
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ: ଭାଗ୍ୟ ବାସ୍କର, ସଂଳାପ ଲେଖକ: ଭେଙ୍କି ଆଟଲୁରୀ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ପାଦନ ଡିଜାଇନ୍: କଲ୍କି 2898AD
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେକ୍-ଅପ୍ କଳାକାର: କମିଟି କୁରୋଲୁ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍: ପୁଷ୍ପା ୨; ଦୀପାଲି ନୁର ଏବଂ ଶୀତଲ ଶର୍ମା
- ଗୀତଗୁଡିକ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଆର୍ଟିକିଲ 370, ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚଦେବ
- ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଅମରନ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ: ଅଭୟ ଯୋଧପୁରକର, ନାଭାସାଚି ଗୌରୀ ମାଜିରୁ ଘରତ ଗଣପତି
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟିକା: ଆରଏମ ରୁ ଆଙ୍ଗୁ ଭାନା କୋନିଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି: ସ୍ତ୍ରୀ 2
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଡିଜାଇନ୍: ଭୋଲ୍ ଭୁଲାଇ 3, ମାନସ ଚୌଧୁରୀ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା: ଅମରନ୍, ଆର କାଲାଇଭାନନ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଲହରୀ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଚଲଚିତ୍ରା ଏକୋନ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ମିଥିଆ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଫେମିନିଚି ଫାତିମା
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ମୁକକମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବମ୍ବିଲୱାଡି
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ରାୟଣ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: କମିଟି କୁରୁଲୁ
- ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଜୁରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ମାରନ୍
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ସୁନୀତା
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଙ୍କଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ମୋଗ ଆସମ୍
- ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ: ମେୟାଜଗାନ୍, ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର: ସୁରେନ୍ ଜି
ଅଣ-ଫିଚର ବର୍ଗରେ:
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ - ସଂଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ (ହିନ୍ଦୀ)
- ସିନେମା ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ - ନାନିରୁଭୁଡେ ନିମାଗାଗି ନାଦିରୁଭୁଡେ ନାନାଗାଗି: କନ୍ନଡ ସିନେମା ଥାଥଭା ମଥୁ ରାଜାକେୟା
- ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ - ଭଦ୍ରା-କାଳୀ ନାଟାକମ୍ (ଭଦ୍ରା - କାଲିର ନୃତ୍ୟ) (ମାଲାୟାଲମ୍) - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଆନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି (ଜୋସ୍ ଆଣ୍ଟୋନି)
- ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ - ଚୋଲା ଡୋରା ଆରୁ ସୁଇ (ହିନ୍ଦୀ) - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଜୟମିନ୍ ମୋଦୀ ଏବଂ ଲୋକେଶ ଘାଇ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ / ଭଏସ୍ ଓଭର - ସାଉଣ୍ଡାରିଆ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରନ୍ - ଛୋଟ ଗ୍ରହ: ଏକ କାହାଣୀ | ଫ୍ରଗ୍ସ (ଇଂରାଜୀ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା - ଶିବପାଲ ସିଂହ କାଙ୍ଗ - ପରତ ୪୧°ଚ୍ୟା ମାଗାଭର (ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରେଲ୍ ଅଫ୍ ୪୧°) (ମରାଠୀ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା - ମନବୀର ଜସରୋଟିଆ - NDA (ହିନ୍ଦୀ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ - ଟି ଏସ୍ ହରି ହରା ସୁଧାନ - ନୀଳ (ତାମିଲ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି - ଏଡମଣ୍ଡ ରାନସନ - ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଲୁମ୍ (ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା - ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍ ରାୟ - ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି - ଏକତା କା ପ୍ରତୀକ (ହିନ୍ଦୀ)
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) - ହମସଫର (ମରାଠୀ) - ପ୍ରଯୋଜକ: ଅନୁଷ୍କା ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟସ୍; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଅଭିଜିତ ଅରବିନ୍ଦ ଦଲଭି
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ - ଟଚ୍ଡ୍ ଆଜ୍ ୱାଟର (ସାଇଲେଣ୍ଟ) - ପ୍ରଯୋଜକ: ଜେବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆନିମେଟର: ଜୋଶୀ ବେନେଡିକ୍ଟ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଣ-ଫିଚର ଫିଲ୍ମ - ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପିପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ରି: ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋ ଫେମିନିଜିମ୍ (ହିନ୍ଦୀ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ) - ପ୍ରଯୋଜକ: ଜନସନଙ୍କ ସୁରଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ସୁରଜ କୁମାର
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ - ରାମ-ନାମି (ହିନ୍ଦୀ) - ନିର୍ମାତା: ବିବିପି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭରତ ପ୍ରା। ଲିମିଟେଡ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଭରତବାଲା ଗଣପତି
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା / ସଂସ୍କୃତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ମେନ୍ ନିଡା (ହିନ୍ଦୀ) - ନିର୍ମାତା: ସାମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରା। ଲିମିଟେଡ୍; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଅତୁଲ ପାଣ୍ଡେ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନୀ / ଐତିବାସିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ / ସଂକଳନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - କାକୋରୀ (ହିନ୍ଦୀ) - ନିର୍ମାତା: କେ.ଏସ୍.ଆର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଏବଂ ମିନି ମିଶ୍ର; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: କମଲେଶ କେ ମିଶ୍ର
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଆଞ୍ଜେନ୍ (ଅଦୃଶ୍ୟ) (ସନ୍ଥାଲି) - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ରବି ରାଜ ମୁର୍ମୁ
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଣ-ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଭଙ୍ଗର (ପୁରୁଣା) (ମରାଠୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ) - ନିର୍ମାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ସୁମିରା ରୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: