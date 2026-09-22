ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ; 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଝିଲ୍ଲିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର
'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ଯାହାକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ । ଗତବର୍ଷ 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଏବେ ଏହା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଯାହା ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ତେବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ ଭର୍ଚ୍ଚାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଝିଲ୍ଲିକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ଓ ଐତିହାସିକ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ । ଏଥିସହ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜେଇନଵ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
୭୨ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରେ 'ଲହରୀ' ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ସମୟର ସେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଥିଲ । ଏହି ସଫଳତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକ ପାଇଁ ଏହି ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଭଲ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ଜାତୀୟ ଚଳଚିତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଏହି ସିନେମାର ଉଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲର ବାର୍ତା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ବାପା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଓ ମହତ୍ୱ ଏଭଳି ଅନେକ ସଚେତନ ଓ ସାମାଜିକ ବାର୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାର୍ତା ଏବେ ଜାତୀୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଏ ପହଁଚି ପାରିଛି। ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କଥାକୁ ଓଡିଶାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜି 'ଲହରୀ'କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ କହିଲେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ମାମୁଟି ଓ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ