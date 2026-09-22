ETV Bharat / entertainment

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ; 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଝିଲ୍ଲିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର

'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ଯାହାକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।

jhilik bhattacharjee and amartya bhattacharjee's lahari receives best odia feature film award
jhilik bhattacharjee and amartya bhattacharjee's lahari receives best odia feature film award (screen grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ । ଗତବର୍ଷ 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଏବେ ଏହା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଯାହା ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ତେବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ ଭର୍ଚ୍ଚାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଝିଲ୍ଲିକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ଓ ଐତିହାସିକ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ । ଏଥିସହ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜେଇନଵ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

amartya bhattacharjee in national film awards
amartya bhattacharjee in national film awards (photo: PIB)

୭୨ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରେ 'ଲହରୀ' ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ସମୟର ସେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଥିଲ । ଏହି ସଫଳତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକ ପାଇଁ ଏହି ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଭଲ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ଜାତୀୟ ଚଳଚିତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଏହି ସିନେମାର ଉଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲର ବାର୍ତା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ବାପା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଓ ମହତ୍ୱ ଏଭଳି ଅନେକ ସଚେତନ ଓ ସାମାଜିକ ବାର୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାର୍ତା ଏବେ ଜାତୀୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଏ ପହଁଚି ପାରିଛି। ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କଥାକୁ ଓଡିଶାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜି 'ଲହରୀ'କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ କହିଲେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ମାମୁଟି ଓ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NATIONAL FILM AWARDS 2026
ODIA FILM LAHARI
72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲହରୀ
72ND NATIONAL FILM AWARDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.