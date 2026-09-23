ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର, 'କର୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଧର୍ମଭୂମି'କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟ
କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 'କର୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଧର୍ମଭୂମି'କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 9:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବରିଷ୍ଠ କନ୍ନଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଷ୍ଟାଡିଂ ଓଭେସନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସମାରୋହରେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ସେହି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ।
Veteran actor Anant Nag receives the #DadasahebPhalkeAward at the 72nd National Film Awards, recognising his remarkable contribution to Indian cinema. 🎬🏆👏#IndiaCelebratesCinema #FilmsThatUnite pic.twitter.com/4MDY4LNqcP— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
ଅଭିନେତା ଜଣକ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଅନନ୍ତ ନାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଭବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ ଆଶ୍ରମର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି । ବଙ୍ଗୀୟ ସନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିଲି । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ୫୦ଟି ନାଟକରେ କାମ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୋର ଅଭିନୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତା’ପରେ ମୋତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭୂମିକା ମିଳିଥିଲା—ପ୍ରଥମେ କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗାଲଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛି । 'ନ୍ୟୁ ୱେଭ୍' ସିନେମା ହେଉ, କଳାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟଧାରାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା ।" ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛିନେଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର 'କର୍ମଭୂମି' ପାଲଟିଗଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ମାନ ପାଇ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମୋର ୫୦-୫୫ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ; ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂଳାପ ଲେଖକ, ଗୀତିକାର, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ପୋଷାକ ଓ ମେକଅପ୍ କଳାକାର, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ମୋ ସହିତ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୋର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଓ ମନର ନିକଟତର କରି ରଖିଛନ୍ତି ।"
ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ନିଜର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭାରତକୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଧର୍ମଭୂମି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଗତ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗାଲଙ୍କ ୧୯୭୪ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଙ୍କୁର' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାଗଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ସିରିଜ୍ 'ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍' ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୟଶ୍ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।