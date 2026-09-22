72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
ଆଜି ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଜୁରାଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ୭୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 10:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ । 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' ନିକଟସ୍ଥ କେଭାଡିଆର ଏକତା ନଗର ଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାର ୭୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ୨୦୨୪ ମସିହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୯୨ ଜଣ ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବରିଷ୍ଠ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ ମସିହା ପାଇଁ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର' ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' ବି ପାଇବ ପୁରସ୍କାର ।
ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬: କେଉଁଠାରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' (Statue of Unity) ପରିସରରେ ଥିବା କେଭାଡିଆର ଏକତା ନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ । 'ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍' (DD National) ଏହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରିବ ।
ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬: ଚଳିତ ବର୍ଷ କ’ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଆୟୋଜନ କରିବାର ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରଥାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୭୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଗୁଜୁରାଟ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ 'ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୬ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: ପ୍ରମୁଖ ବିଜେତା
- ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପାଇବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଝିଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ ।
- 'ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୩୭୦' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର 'ବ୍ରହ୍ମଯୁଗମ୍' ପାଇଁ ମାମୁଟ୍ଟି ଏବଂ 'ଚାନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍' ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ।
- 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ସାବରକର' ପାଇଁ ରଣଦୀପ ହୁଡା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD' କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ, 'ଅମରନ୍' ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ପେରିଆସାମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।
- 'ପୁଷ୍ପା: ଦ ରୁଲ୍' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି । 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ, 'ମହାରାଜା' କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ।
- 'ଶ୍ରୀକାନ୍ତ' କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 'ଫେମିନିଚି ଫାତିମା' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି ।
- ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଇଥିବା ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଲହରୀ'କୁ 72ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର: ଭାବବିହ୍ବଳ ଝିଲିକ, କହିଲେ ଜଗାର ରଥଯାତ୍ରା ଉପହାର
୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ମାମୁଟି ଓ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ