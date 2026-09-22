72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର: ବରିଷ୍ଠ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ପାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ
୫୦ବର୍ଷ ୩୦୦ ଫିଲ୍ମ, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପରେ ଏବେ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 5:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁଜୁରାଟର 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' ନିକଟସ୍ଥ କେଭାଡିଆର ଏକତା ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ନିଜର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪' ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଜଣେ ଏପରି ଅଭିନେତା ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର କ୍ୟାରିୟର ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ୫୦ବର୍ଷ ଦେଇଥିବା ବେଳେ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ 'ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ 'ସଙ୍କଳ୍ପ' (୧୯୭୩) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେ 'ମୁଙ୍ଗାରୁ ମାଲେ', 'ଗୌରୀ ଗଣେଶ', 'ମନ୍ଥନ', 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ଏବଂ 'ଗୋଧି ବନ୍ନା ସାଧାରଣ ମାଇକଟ୍ଟୁ' ଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 'ରକିଂ ଷ୍ଟାର୍' ଯଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ୨୦୧୮ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧'ରେ ସେ 'ଆନନ୍ଦ ଇଙ୍ଗଲାଗି' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ (narrator) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ସେ 'ମିଞ୍ଚିନା ଓଟା' (୧୯୮୦), 'ହୋସା ନୀରୁ' (୧୯୮୬), 'ଅବସ୍ଥେ' (୧୯୮୭) ଏବଂ 'ଗଙ୍ଗାଭ୍ୱା ଗଙ୍ଗାମୟୀ' (୧୯୯୪) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୧-୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ 'ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ' ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ଶୋ’ ‘ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍’ ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ‘ଗର୍ବ’ , ‘ପ୍ରୀତି ଇଲାଡ଼ା ମେଲେ’, ‘ଚିଟ୍ଟେ ହେଜେ’ , ‘ଲଟେରୀ’ ଏବଂ ‘ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ’ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।