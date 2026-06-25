34 Years Of SRK: ଖଳନାୟକରୁ ପ୍ରେମିକ-ପରେ ଆକ୍ସନ ହିରୋ, କିପରି ବଲିଉଡ ବାଦଶାହା ବନିଲେ ଶାହାରୁଖ ?
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦିୱାନା', 25 ଜୁନ୍ 1992 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 1:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ 34 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ସହିଛି, ନୂଆ ସରକାର ବି ଆସିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପାଳନ କରିଛି । ତଥାପି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ଥାନ ଦେଖିଛି । ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ତାରକା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଭିନେତା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି; ଏପରିକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସଫଳତାର ସହ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଖଳନାୟକ ହେଉ ଅବା ପ୍ରେମିକ ଅବା ଆକ୍ସନ ହିରୋ ସବୁଥିରେ ମାହିର୍ ସେ । ନିଜ ଡାଇଲଗ୍, ଅନ୍ଦାଜ୍ ଓ ଅଭିନୟରେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିଆସିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ କିଙ୍ଗ ଖାନ ଶାହାରୁଖ ଖାନ । ଆଜି, 25 ଜୁନ୍, 2026, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର 34 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ କେବଳ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିରଖିଛନ୍ତି ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କ୍ୟାରିଅର
୧୯୯୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁପରଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଘର ଥିଲା । ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି, ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ଗଭୀର ମୂଳ ଥିବା ହେତୁ, ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ସେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ପାଦ ପାଇଥିଲେ ।
ବଲିଉଡରେ କେହି ତାଙ୍କ ଗଡ୍ ଫାଦର ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟିରେ । ତଥାପି ସେ ହାର ନ ମାନି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ସହ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 'ଦିୱାନା' (୧୯୯୨), ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିଦେଇଥିଲା ।
'ବାଜିଗର' ରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଡର' ରେ, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମିକର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । 'ଅଞ୍ଜାମ'ରେ, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖୋଳୁଥିବା ଜଣେ ପାଗଳର ମାନସିକତାକୁ ଖୋଳିଥିଲେ । ସେ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ନିଭାଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ସହ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ଆଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଜଣେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନ - ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରୋମାନ୍ସ
ଯଦିଓ ସେ ବଲିଉଡର କିଛି ଭୟଙ୍କର ଖଳନାୟକଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । 1995 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଉଭୟର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଖାନ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ । ରାଜ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାହାରୁଖ ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମର ମୁହଁ ହୋଇଗଲେ । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଚାହୁଁଥିବା ପୁଅ ଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ଚାହୁଁଥିବା ପୁଅ ଥିଲେ - ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର କିଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ । 'କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହୈ' ରେ ରାହୁଲ, 'କଲ୍ ହୋ ନା ହୋ' ରେ ଅମନ, 'ବୀର-ଜାରା' ରେ ବୀର, କିମ୍ବା 'ମୋହବତେଁ' ରେ ରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟାନ, ଶାହାରୁଖ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ଭାବନାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ପୋଜ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସଂଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ପାଗଳ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିବାର କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ 'ରୋମାନ୍ସର ରାଜା' ଭାବେ ମନେ କରାଯାଏ । ସେହିପରି 'ସ୍ୱଦେଶ' ଓ 'ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ'ରେ କବୀର ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା; କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । 'ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସେ ରିଜୱାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ 9/11 ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଟିଜିମ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା
ବର୍ଷ ବିତିବା ସହିତ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଦଳିଗଲା, ନୂଆ ତାରକା ଉଭା ହେଲେ, ଏବଂ ଶାହାରୁଖଙ୍କ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । 'ଫ୍ୟାନ୍', 'ଜବ୍ ହ୍ୟାରି ମେଟ୍ ସେଜଲ୍', ଏବଂ 'ଜିରୋ' ସହିତ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟି ସଫଳତା ପାଇଲା ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଭିନେତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ କାମ କଲେ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପରଦାରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡ ନିଜେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତା’ପରେ 2023 ଆସିଥିଲା, ବଲିଉଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ 'ପଠାନ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଲେ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାୟକ ପରଦାରେ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିପୁଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଷ୍ଟାର ଶକ୍ତିର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ମହାମାରୀ ପରେ, ସେ ଏକାକୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ।ଯଦି 'ପଠାନ' ତାଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ତେବେ 'ଜବାନ' ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଥିଲା ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 34 ବର୍ଷ - ଏହା ସବୁକିଛି କିଙ୍ଗ୍ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ । କେବଳ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା କିମ୍ବା ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରେକର୍ଡ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ 34 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଅସାଧାରଣ କରିଥାଏ ନାହିଁ; ଅନେକ ଅଭିନେତା ଏପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହେବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ 'କିଙ୍ଗ୍' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପୁଣି 'କିଙ୍ଗ' ସହ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2026 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ଆସିଲା 'କିଙ୍ଗ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ