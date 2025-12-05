ETV Bharat / entertainment

DDLJ@30; ଲଣ୍ଡନରେ ରାଜ-ସିମ୍ରନଙ୍କ ଆଇକିନକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଭାବୁକ ହେଲେ ଶାହାରୁଖ-କାଜୋଲ

'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' ଫିଲ୍ମର 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

30 YEARS OF DDLJ
30 YEARS OF DDLJ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 10:00 AM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହାନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' (DDLJ) ରିଲିଜର 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏହି ଅବସରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି । ଲଣ୍ଡନର ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍କୋୟାରରେ ଫିଲ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଇକନିକ ପୋଜର ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ।

ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର "ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହାନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ" ଏହାର 30ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାଜ ଏବଂ ସିମରନ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ସିଇଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ବିଜନେସ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଇଓ ରସ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା 'ହ୍ୟାରି ପଟର୍', 'ମେରୀ ପପିନ୍ସ', 'ପ୍ୟାଡିଂଟନ୍' ଏବଂ 'ସିଙ୍ଗିନ୍' ଇନ୍ ଦ ରେନ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏକାଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ଶାହାରୁଖ ବ୍ଲାକ ସୁଟରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ କାଜୋଲ ଗ୍ରୀନ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଚରିତ୍ର, ରାଜ ଏବଂ ସିମରନ୍, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିବା ଦିଲଓ୍ବାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 10 ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା ​​। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ଶାହାରୁଖଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେଇଥିଲା ​​।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

