DDLJ@30; ଲଣ୍ଡନରେ ରାଜ-ସିମ୍ରନଙ୍କ ଆଇକିନକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଭାବୁକ ହେଲେ ଶାହାରୁଖ-କାଜୋଲ

'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' ଫିଲ୍ମର 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 10:00 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହାନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' (DDLJ) ରିଲିଜର 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏହି ଅବସରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି । ଲଣ୍ଡନର ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍କୋୟାରରେ ଫିଲ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଇକନିକ ପୋଜର ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ।
A bronze statue of Bollywood superstars Shah Rukh Khan and Kajol striking a pose from their 1995 superhit 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' unveiled at Leicester Square in London, in a first for an Indian movie#shahrukhkhan #kajol #DDLJ pic.twitter.com/B84xCRwloy— SRKs ARMY (@TeamSRKsArmy) December 4, 2025
ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର "ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହାନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ" ଏହାର 30ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାଜ ଏବଂ ସିମରନ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ସିଇଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ବିଜନେସ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଇଓ ରସ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା 'ହ୍ୟାରି ପଟର୍', 'ମେରୀ ପପିନ୍ସ', 'ପ୍ୟାଡିଂଟନ୍' ଏବଂ 'ସିଙ୍ଗିନ୍' ଇନ୍ ଦ ରେନ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
Shah Rukh Khan and Kajol recently met in London to unveil a bronze statue of their iconic pose from Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) at Leicester Square.#Srk #Kajol #DDLJ pic.twitter.com/5xLoLIl9m4— Shivaay ~ शिवाय (@BeingADian) December 4, 2025
📸 | A few more frames from Leicester Square — SRK, Kajol, rain, and pure nostalgia. #ShahRukhKhan #DDLJ #Kajol pic.twitter.com/T7X48Yg2Oq— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) December 4, 2025
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏକାଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ଶାହାରୁଖ ବ୍ଲାକ ସୁଟରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ କାଜୋଲ ଗ୍ରୀନ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଚରିତ୍ର, ରାଜ ଏବଂ ସିମରନ୍, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିବା ଦିଲଓ୍ବାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 10 ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ଶାହାରୁଖଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେଇଥିଲା ।
Shah Rukh Khan and Kajol unveiled a statue in Leicester Square, London, marking 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge.— IIFA (@IIFA) December 4, 2025
Photos: Getty Images #IIFA #Bollywood pic.twitter.com/v7msn9h2Tf
