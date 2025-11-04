ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦମନ'କୁ 3ବର୍ଷ: ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ବାବୁସାନ-ନିର୍ମାତା, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ 'ଓଲିଉଡ ପାଇଁ eye-opener...'

4 ନଭେମ୍ୱର 2022ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦମନ' । ଯାହା 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଡଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।

3 YEARS OF DAMAN
3 YEARS OF DAMAN (photo: film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦମନ'... ଏହା କେବଳ ଯେ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଭାବନା । ନଭେମ୍ୱର 4 (ଆଜିର ତାରିଖ) 2022 ମସିହାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲା । ଏତିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ, ନିର୍ମାତା ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ବାବୁସାନ-ନିର୍ମାତା

ନିର୍ମାତା ଓ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦମନର 3 ବର୍ଷ ପାଳନ- ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ।''

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା (eye-opener) ଭଳି ଫିଲ୍ମ- ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଲିଉଡକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ଦମନ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର 3 ବର୍ଷ ।

'ଦମନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ଯୁବ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଭାବ, ପୁଣି ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବ ଡାକ୍ତରଜଣକ କିଭଳି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ସବୁ ଆହ୍ବାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା । ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କରିଥିଲା ଧମାକା

'ଦମନ' ନଭେମ୍ୱର 4, 2022 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମ 94 ଲକ୍ଷ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 7.50 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ସେହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲା 'ଦମନ'

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ରିଜିଓନାଲ କାଟେଗୋରୀରେ 'ଦମନ'କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର । ୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ 70ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ଦମନ'କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ତାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ଭାଗୀଦାରୀତା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

