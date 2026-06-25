ଆସୁଛି '3 Idiots' ର ସିକ୍ୱେଲ; କାହାଣୀ କ'ଣ ? ଖୁଲାସା କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ
ଆମୀର ଖାନ ଅଭିନୀତ '3 ଇଡିଏଡ୍ସ' ସିକ୍ୱେଲ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିବେ । ଫିଲ୍ମର କଣ ରହିବ କାହାଣୀ ସେନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା କେବଳ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ବି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚିର ହୋଇ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସିକ୍ୱେଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟାଇମଲାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ଫେରିବେ । ସମାନ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଏବଂ କାହାଣୀ କେଉଁଠାରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସିକ୍ୱେଲ୍ କିପରି ହୁଏ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପୁରୁଣା ଚରିତ୍ର; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଚରିତ୍ର । ଏହା ଏକ ସମୟ ଲମ୍ଫ ପରି, 'ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ?' ଏହା ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ପରେ '3 Idiots', ତେଣୁ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଉ କଲେଜରେ ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହିତ, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ’ଣ ଦେଖିବା ।
'3 ଇଡିଅଟ୍ସ'ରେ ଆମୀର ଖାନ, ଆର. ମାଧବନ, ଶର୍ମନ ଯୋଶୀ, କରୀନା କପୁର ଖାନ, ବୋମାନ ଇରାନୀ ଏବଂ ମୋନା ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲାବେଳେ ଚାଇନାରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ 'ଅବତାର'କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ।
ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'ପ୍ରୀତମ୍ ଏବଂ ପେଡ୍ରୋ' ସହ OTT ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅବିନାଶ ଅରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବାବେଳେ କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନିଜେ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିରାନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ 3 ରୁ JioHotstar ରେ 'ପ୍ରୀତମ୍ ଏବଂ ପେଡ୍ରୋ' ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେଙ୍କ ବାୟୋପିକ; PK ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଆମୀର ଖାନ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ
ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବେ ରାମଚରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଖବର ପଛର ସତ
AskSRK: ଡଙ୍କି କିପରି ସାଇନ କଲେ ଶାହାରୁଖ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କିଙ୍ଗ ଖାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ