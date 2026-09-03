ଆସୁଛି '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ସିକ୍ୱେଲ୍: ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିବେ କି ଆମୀର, ଆର ମାଧବନ, ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ? କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ଖୁଲାସା
ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଇଡିଅଟ୍ସର ସିକ୍ୱେଲ୍ ମୂଳ କାଷ୍ଟିଂ ସହ ଲେଖାଯାଉଛି ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରାଯିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 10:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 3 ଇଡିଅଟ୍ସର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଞ୍ଚୋ, ଫରହାନ ଏବଂ ରାଜୁ କେବେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ । ଏବେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ହିରାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଯାଉଛି । ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଷ୍ଟିଂ ସମାନ ରହିବ ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହିରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଏବେ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କାହାଣୀ ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଉଛି । ଆମେ ଏବେ ବି ଲେଖୁଛୁ । ଏହା ସଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ । କାଷ୍ଟିଂ ସମାନ ହେବ ।"
କାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆମୀର ଖାନ, ଆର ମାଧବନ ଏବଂ ଶର୍ମନ ଜୋଶୀଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚୋ, ଫରହାନ ଏବଂ ରାଜୁ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୂଳ ଫିଲ୍ମରେ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ବୋମନ ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ।
3 ଇଡିଅଟ୍ସର ସିକ୍ୱେଲ୍ କଲେଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ହେବ ନାହିଁ
ଯଦିଓ ମୂଳ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରୋମାଞ୍ଚକର, ହିରାନି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ବର୍ଷଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ କାହାଣୀ କହିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘଟଣାବଳୀରୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟ୍ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଅବ କ୍ୟା ହୋତା ହୈ ଉନକି ଲାଇଫ୍ ମେ (20 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ’ଣ ଘଟେ) ।"
3 ଇଡିଅଟ୍ସ ତିନି ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍, ସମ୍ପର୍କ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆକାର ଦେଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଆଧାର ।
ପ୍ରଥମରୁ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ହିରାନି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ 2 ପାଇଁ ଧାରଣା ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ଏବଂ ଲେଖକ ଅଭିଜାତ ଜୋଶୀ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ଧାରଣା 3 ଇଡିଅଟ୍ସର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ । ହିରାନି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାମ କଲେ ହିଁ ସିକ୍ୱେଲ୍ ହେବ । ଯଦି ଟିମ୍ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ହିରାନୀ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଲଗେ ରହୋ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ହିରାନୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଧାରଣା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଏମ.ବି.ବି.ଏସ.ର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରିବ ।
ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆକାର ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । କେବଳ ପ୍ରଥମଟି ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ହିରାନୀ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁ । ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ୩ ଇଡିଅଟ୍ସ ତା' ସମୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ, ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମାନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୩ ଇଡିଅଟ୍ସ ୨ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆମୀରଙ୍କୁ 'ଗଜନୀ' କହିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହା.. କାହିଁକି ?
'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ