ETV Bharat / entertainment

'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି

ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ । 3 ଇଡିଅଡ୍ସ ଫେମ୍ ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଓ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୀନତ ଅମାନ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

celebrity on sonam wangchuk hunger strike
celebrity on sonam wangchuk hunger strike (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 17 ଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ । ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜନ ୮.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । NEET ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଦାବିରୁ ଓହରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଲିଉଡ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ଆସିବା ସହ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 3 ଇଡିଅଡ୍ସ ଫେମ୍ ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଓ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୀନତ ଅମାନ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଓମି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ର 'ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଓମି ବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ।" ତା'ପରେ ସେ ନିଜକୁ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର 'ଚତୁର' ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଓମି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ସେ ସୋନମଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଛନ୍ତି,''ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି; ସେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି କିଛି ଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲଦାଖର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।''

ଓମି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦାବି ସହ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରନ୍ତୁ - ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ।

'କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ'

ଭିଡିଓର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଓମି ବୈଦ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବାକୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓମି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କରନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା'

ସେହିପରି ଭେଟେରାନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୀନତ ଅମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଠାରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ତାଙ୍କର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନଶନର 17ତମ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏକ ଖବର ଲେଖାରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କ '...ମାଂସପେଶୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, 'ମୋତେ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାଁନ୍ତି ।"

'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବୁନି'

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି,''ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି SECMOLର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, 'ଆଇସ୍ ସ୍ତୁପ'ର ଉଦ୍ଭାବକ, ଲଦାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ପରିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଜଣେ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ଚରିତ୍ର "ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ" ପଛରେ ପ୍ରେରଣା, ଯାହାକୁ ଆମୀର ଖାନ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ । ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ଚୁପ୍ ବସି ଏହାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର ଦେଖେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥ୍ରି ଇଡିଅଟ୍ସ

ଆସୁଛି '3 Idiots' ର ସିକ୍ୱେଲ; କାହାଣୀ କ'ଣ ? ଖୁଲାସା କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
ZEENAT AMAN
3 IDIOT
OMI VAIDYA ON SONAM WANGCHUK STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.